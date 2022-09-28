Графические процессоры серии 40 будут поддерживать PCIe Gen 5

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Хорошей новостью является то, что пока ваш текущий блок питания имеет достаточную мощность, вам не нужно будет приобретать новый. Тем не менее, могут быть некоторые преимущества, если вы обновитесь до новейших технологий. RTX 4090 имеет TDP 450 Вт, поэтому NVIDIA рекомендует общую мощность блока питания не менее 850 Вт. TDP 16 ГБ RTX 4080 немного ниже - 320 Вт, а рекомендуемый блок питания - 750 Вт. Однако, если вы приобретете вариант 4080 на 12 ГБ, вам понадобится только блок питания на 700 Вт.

Все эти мощности находятся на том же уровне, что и карты предыдущего поколения. 4090 по TDP такая же, как 3090 Ti, но RTX 4080 16 ГБ на 30 Вт ниже, чем RTX 3080 Ti. Вариант 4080 на 12 ГБ еще ниже, предлагая экономию 65 Вт по сравнению с 12 ГБ 3080. Однако графические процессоры серии 40 переходят на новый адаптер питания PCIe Gen 5. В комплекте будет адаптер, который позволит вам использовать ваши текущие кабели блока питания, но у новой версии есть некоторые преимущества.

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Некоторые производители, такие как MSI и Seasonic, анонсировали блоки питания ATX 3.0 с поддержкой PCIe Gen 5, но они не будут широко доступны до конца этого года. Когда они появятся, вы сможете подключить графические процессоры серии 40 одним кабелем. В противном случае вам придется подключить три или четыре 8-контактных кабеля PCIe. Любой из анонсированных графических процессоров будет работать с тремя кабелями, но четвертый на 4090 позволит карте увеличить запас мощности для разгона.