Встроенный графический процессор основан на графике процессоров Raphael, составляющих серию мобильных устройств Ryzen 7000.

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AMD заявила, что встроенный графический процессор предназначен не для игр, а просто для базовой поддержки дисплея. Он основан на встроенной графике процессоров Raphael составляющих серию мобильных устройств Ryzen 7000, поэтому он включает в себя все модные функции этого семейства, такие как декодирование видео AV1 (не кодирование), поддержка HDMI 2.1 FRL и поддержка DisplayPort 2.0.

Мы имеем дело с наименьшей функциональной единицей RDNA 2: один процессор рабочей группы (WGP), аналогичный паре вычислительных единиц GCN - четверть того, что доступно для Steam Deck. GPU-Z сообщает, что чип имеет четыре ROP и восемь TMU, что составляет четверть растровых ресурсов, доступных для Nintendo Switch.

Любимые старые серии, такие как Unreal Tournament и Quake, Counter-Strike, Starcraft, The Elder Scrolls (включая Skyrim), и тысячи других классических компьютерных игр должны хорошо работать на этом встроенном графическом процессоре. То же самое, и для десятков тысяч классических видеоигр, в которые можно играть через эмуляторы - игры для игровых консолей 5-го, 6-го и даже 7-го поколения не должны вызывать проблем благодаря поддержке современных драйверов iGPU.

Однако вам не нужно ограничивать себя только более старыми названиями. Можно играть даже в современные игры - если они не слишком требовательны. Cult of the Lamb должен прекрасно работать на маленьком графическом процессоре, как и бесплатная фан-игра Holocure,TMNT: Shredder's Revenge и другие игры, выпущенные в этом году.

Если вы будете осторожны, 3D-игры тоже подойдут. Благодаря обновлениям драйверов AMD в этом году, Minecraft Java должен нормально работать на встроенном графическом процессоре семейства Ryzen 7000. Другие 3D-игры с играбельной производительностью включают недавний хит Neon White, только что выпущенный шутер от первого лица Prodeus и многопользовательскую Rogue-подобную Risk of Rain 2. Журналисты даже протестировали Fortnite, чтобы посмотреть, будет ли она работать.

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