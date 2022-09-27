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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Замечен графический процессор NVIDIA Hopper H100 с памятью HBM3 объемом 120 ГБ
Его характеристики: 16896 ядер CUDA и пропускная способность памяти 3 ТБ/с - обе характеристики соответствуют характеристикам более быстрой карты SXM H100.
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Несмотря на то, что NVIDIA Hopper называют "GPU", на самом деле это ускоритель вычислений, предназначенный для суперкомпьютеров и массивных рабочих станций. Чип был анонсирован NVIDIA еще в марте, но только недавно он был запущен в серийное производство, а первые представители семейства еще не появились на рынке. Несмотря на это, один сотрудник утверждает, что у него есть дополнительная карта Hopper PCIe со 120 ГБ оперативной памяти.

Этот скриншот был опубликован на s-ss.cc автором блога Kaixin. Автор утверждает, что получил его от "таинственного друга". Похоже, он показывает окно диспетчера устройств Windows для системы с не менее чем семью графическими процессорами NVIDIA: четырьмя картами GeForce RTX 3090 Ti, ускорителем A100 80 ГБ, "инженерным образцом RTX ADLCE" и, наконец, "NVIDIA H100 120 ГБ PCIe". 

Запись RTX ADLCE Engineering Sample интересна, особенно если учесть, что этому снимку экрана предположительно несколько недель. Мы можем предположить, что ADLCE означает, что это образец Ada Lovelace, Kaixin говорит, что это инженерный образец RTX 4090, ограниченный мощностью 350 Вт. По его словам, это обеспечивает производительность вычислений с одинарной точностью около 70 TFLOPS, что примерно соответствует тому что этот графический процессор работает на частоте 2 ГГц.

Более интересной частью является карта "H100 120GB". NVIDIA анонсировала Hopper H100 с версией карты расширения PCI Express, но она значительно медленнее, чем мезонинная версия SXM - и ни одна из версий не была анонсирована со 120 ГБ встроенной памяти, а только с 80 ГБ. Hopper представляет собой многочиповый модуль (MCM) с графическим процессором Hopper, окруженным пятью стеками памяти HBM3 (плюс один фиктивный стек для физической стабильности).

Карта на 120 ГБ потребует, чтобы каждый стек был размером 24 ГБ, а не 16 ГБ, как в объявленных версиях. Когда Hynix анонсировала свою память HBM3, ее флагманский продукт имел емкость 24 ГБ и скорость передачи данных до 6,4 Гбит/с. Оперативная память Hynix - это память, которую NVIDIA использует в Hopper, поэтому вполне возможно, что продукт может иметь на 50% больше встроенной памяти.

"Таинственный друг" Kaixin также утверждает, что эта карта PCIe H100 емкостью 120 ГБ на самом деле использует ту же версию чипа H100, что и карты H100 с мезонинным интерфейсом SXM. Он перечисляет некоторые ее характеристики: 16896 ядер CUDA и пропускная способность памяти 3 ТБ/с - обе характеристики соответствуют характеристикам более быстрой карты SXM H100.

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Этот графический процессор предназначен для корпоративных корпусов с экстремальным воздушным потоком, и имеет чрезвычайно высокое TDP 700 Вт.; мы сомневаемся, что эта карта PCIe имеет такое же охлаждение, поэтому ее производительность будет ниже. Однако предположительно она достигает около 60 TFLOP с одинарной точностью.

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#nvidia hopper h100
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