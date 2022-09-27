Независимо от того, как изображение отображается в приложении, оригинальная копия Google сохраняется в целости и сохранности.

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Крайне важно иметь резервные копии любых файлов, которые важны для вас, по крайней мере, несколькими способами. В течение долгого времени Google Photos делало резервное копирование изображений в облако практически без усилий, что сделало его популярным решением для многих. Однако в последнее время некоторые пользователи начали замечать серьезные проблемы с фотографиями, которые они загрузили в сервисе.

Пользователи начали сообщать о странных визуальных артефактах, которые делали фотографии практически непригодными для использования. Многие узоры почти имитируют повреждение водой, хотя при ближайшем рассмотрении видно, что аберрации представляют собой полосы искаженных пикселей, сильно сдвинутых в сторону почти белого или почти черного цвета в случайном порядке.

Проблема затрагивает не все фотографии. Пользователи заметили, что большинство поврежденных изображений были скопированы до 2016 года. Большинство людей, вероятно, с тех пор обновили телефон до более нового, а это означает, что это может быть единственная резервная копия для этих старых фотографий. Также неясно, сколько пользователей пострадало от сбоя.

Проблемы распространяются не только на Google Photos, но и на Google Диск, а также на резервное копирование Google One. Они обнаружили, что эта проблема не ограничивается только тем, как фото отображаются в приложении. Локальная загрузка поврежденных изображений давала только файлы с все еще присутствующими артефактами.

К счастью, есть решение. Сначала пользователи начали сообщать, что если бы они использовали фоторедактор приложения для повторного сохранения фотографии, артефакты исчезли бы. К сожалению, просмотр фотографий по отдельности может занять довольно много времени, особенно если у вас есть тысячи поврежденных файлов.

Вместо этого другие пользователи сообщили, что им удалось просто очистить кэш приложения, затем снова войти в систему, и все фотографии были без повреждений. Похоже, что независимо от того, как изображение отображается в приложении, оригинальная копия Google сохраняется в целости и сохранности.

Процесс очистки кэша приложений может незначительно отличаться в зависимости от телефона. На большинстве устройств Android пользователи могут нажать и удерживать значок приложения на главном экране. Откроется меню, в котором пользователи могут выбрать просмотр информации о приложении (на некоторых моделях это может быть маленькая обведенная буква "i"). В качестве альтернативы пользователи могут перейти в "Настройки телефона", затем в "Приложения" и найти приложение в списке и выбрать его.

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Затем нажмите "Память", а затем "Очистить кэш". В качестве дополнительного шага пользователи могут также перезагрузить свой телефон на этом этапе.