После успешного запуска первая ступень Falcon 9 благополучно приземлилась на беспилотный корабль в Атлантическом океане.

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Ракета SpaceX Falcon 9 запустила еще 52 спутника на низкую околоземную орбиту, ознаменовав четвертый запуск и посадку для этого конкретного ускорителя первой ступени Falcon 9.

По данным EarthSky, компания заявила, что хочет вывести на орбиту не менее 12 000 спутников Starlink в течение следующих нескольких лет.

Многоразовый ускоритель первой ступени Falcon 9, использовавшийся в этом пуске, также запустил SES-22 и две другие миссии Starlink. После успешного запуска первая ступень благополучно приземлилась на беспилотный корабль в Атлантическом океане.

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Любой, кому может быть интересно узнать, где находятся спутники Starlink в любой момент времени, может использовать приложения для смартфонов, такие как Satellite Tracker. Приложение доступно как для Android, так и для iOS и предоставляет информацию о местонахождении спутников и других космических объектов, таких как Международная космическая станция. Приложение позволяет пользователю направить свое устройство в небо, чтобы увидеть движение и положение спутника в режиме реального времени.