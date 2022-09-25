Pico 4 работает на той же платформе Qualcomm XR2 с графическим процессором Adreno 650, что и Meta Quest 2, но имеет 8 ГБ оперативной памяти - на 2 ГБ больше, чем у гарнитуры Meta.

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Pico 4 имеет многие из тех же функций, что и Meta Quest 2, и в некоторых отношениях он даже более впечатляет. Первоначальный старт продаж состоится в Азии и Европе.

Pico 4 работает на той же платформе Qualcomm XR2 с графическим процессором Adreno 650, что и Meta Quest 2, но имеет 8 ГБ оперативной памяти - на 2 ГБ больше, чем у гарнитуры Meta. Одна из больших проблем с Quest 2 заключается в том, насколько он тяжелый спереди, но ByteDance сообщает, что это не проблема с Pico 4. У него здоровенная батарея емкостью 5300 мАч, но она прикреплена к ремешку на задней части оголовья. Некоторые пользователи Quest 2 добавили дополнительные батареи к ремешку, потому что это помогает сбалансировать гарнитуру, а также увеличить емкость аккумулятора.

На момент запуска будет доступно 165 игр, включая Peaky Blinders: The King’s Ransom, Demeo, и The Walking Dead: Saints & Sinners. Pico также продемонстрировала свой социальный опыт виртуальной реальности, известный как Pico Worlds, и название, и дизайн удивительно похожи на Horizon Worlds от Meta. Кроме того, Pico 4 будет работать со Steam VR, если вы подключите его к ПК.

Что касается дисплея, Pico превосходит Quest 2. Он имеет разрешение 4320 x 2160 на каждый глаз против 1832 x 1920 у Quest 2. Устройство имеет четыре камеры и может передавать полноцветное видео виртуальной реальности. И разрешение, и пропускная способность Pico ближе к тому, что мы ожидаем от предстоящей гарнитуры Meta Project Cambria, цена которой будет в несколько раз выше, чем у Quest 2 - отчеты прогнозируют более 1000 долларов. Pico обещает более тонкие блинчатые линзы, которые являются одним из основных улучшений, запланированных для Cambria, а межзрачковое расстояние (IPD) будет полностью регулироваться с помощью моторизованного ползунка.





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