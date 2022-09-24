С точки зрения родства с RTX 4090, новая RTX 4080 12 ГБ больше похожа на RTX 3060 Ti с ее 4864 шейдерами. За исключением того, что у RTX 3060 Ti по крайней мере была 256-битная шина памяти.

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Nvidia рассекретила свою новую графику RTX 40-й серии и цифры не складываются.

Топовая плата RTX 4090 и содержащийся в ней графический процессор AD102 выглядят великолепно с технической точки зрения. Но то, что Nvidia сделала с двумя платами RTX 4080, глубоко разочаровывает.

Когда примерно два года назад Nvidia запустила существующее поколение Ampere и серию RTX 30, плата серии RTX 3080 представляла собой слегка урезанную версию RTX 3090, использующую тот же чип GA102 и имеющую около 80% производительности функциональных единиц своего старшего брата. В свою очередь, RTX 3070 использовала графический процессор GA104 и обеспечивала около 55% аппаратного обеспечения RTX 3090.

А теперь сравните это с новой серией Ada Lovelace. RTX 4080 12 ГБ использует чип AD104 и предлагает только 45% функциональных блоков RTX 4090. Чтобы привести один очевидный пример, он содержит вдвое меньше шейдеров, чем RTX 4090 - 7680 по сравнению с 16 384. Для RTX 3080 по сравнению с RTX 3090 это было 8 704 шейдера по сравнению с 10 496. Это 80% количества шейдеров.

С точки зрения родства с RTX 4090, новая RTX 4080 12 ГБ больше похожа на RTX 3060 Ti с ее 4864 шейдерами. За исключением того, что у RTX 3060 Ti по крайней мере была 256-битная шина памяти. RTX 4080 12 ГБ имеет только 192-битную шину. О, и RTX 4080 стоит 900 долларов.

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