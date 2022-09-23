При использовании DLSS 3 средняя частота кадров подскочила с 59 кадров в секунду в тесте Cyberpunk 2077 до 170 кадров в секунду.

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В рамках анонса GeForce RTX 40 NVIDIA в частном порядке продемонстрировала карты для прессы и СМИ. Журналисты наблюдали за RTX 4090, работающей в Cyberpunk 2077 на самых высоких настройках с впечатляющей производительностью. "Суть" демонстрации заключалась в том, чтобы показать преимущества DLSS 3 в производительности, но, возможно, более интересными деталями были тактовая частота и температура графического процессора.

В рамках теста наложение в верхнем углу отслеживало производительность игры, а также тактовую частоту, использование и температуру процессора и графического процессора. Процессор в ПК работал на частоте около 4,8 ГГц и достигал 86°C.

Однако графический процессор GeForce RTX 4090 в системе оставался относительно прохладным. На протяжении всего теста самая высокая температура, которую наблюдали журналисты, составляла всего 55°C. Это было во время части теста без DLSS, где нагрузка на GPU была самой высокой. Это впечатляюще низкая температура, учитывая отображаемую тактовую частоту 2850 МГц, что на 1 ГГц выше, чем у любой из карт Ampere GeForce в режиме boost. Вполне вероятно, что NVIDIA увеличила скорость вращения вентилятора на массивном трехслотовом кулере карты или, возможно, использовала модель карты с жидкостным охлаждением.

На первый взгляд демонстрация NVIDIA DLSS 3 была впечатляющей. При использовании DLSS 3 средняя частота кадров подскочила с 59 кадров в секунду в тесте Cyberpunk 2077 до 170 кадров в секунду. NVIDIA говорит, что DLSS 3 в сочетании с технологией Reflex не приводит к дополнительной задержке по сравнению с игрой без какой-либо технологии, что впечатляет тем, что по сути является интеллектуальной техникой интерполяции кадров.

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Используя свой инструмент PCAT, NVIDIA предложила данные о энергопотреблении карты с включенным и выключенным DLSS. Без DLSS RTX 4090 потребляла около 461 Вт. Включение DLSS, вероятно, привело к тому, что игра была ограничена ЦП, и поэтому использование графического процессора снизилось, а энергопотребление также снизилось до 384 Вт.