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NVIDIA демонстрирует GeForce RTX 4090 на частоте 2,8 ГГц при температуре 55°C в Cyberpunk 2077
При использовании DLSS 3 средняя частота кадров подскочила с 59 кадров в секунду в тесте Cyberpunk 2077 до 170 кадров в секунду.
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В рамках анонса GeForce RTX 40 NVIDIA в частном порядке продемонстрировала карты для прессы и СМИ. Журналисты наблюдали за RTX 4090, работающей в Cyberpunk 2077 на самых высоких настройках с впечатляющей производительностью. "Суть" демонстрации заключалась в том, чтобы показать преимущества DLSS 3 в производительности, но, возможно, более интересными деталями были тактовая частота и температура графического процессора.

В рамках теста наложение в верхнем углу отслеживало производительность игры, а также тактовую частоту, использование и температуру процессора и графического процессора. Процессор в ПК работал на частоте около 4,8 ГГц и достигал 86°C.

Однако графический процессор GeForce RTX 4090 в системе оставался относительно прохладным. На протяжении всего теста самая высокая температура, которую наблюдали журналисты, составляла всего 55°C. Это было во время части теста без DLSS, где нагрузка на GPU была самой высокой. Это впечатляюще низкая температура, учитывая отображаемую тактовую частоту 2850 МГц, что на 1 ГГц выше, чем у любой из карт Ampere GeForce в режиме boost. Вполне вероятно, что NVIDIA увеличила скорость вращения вентилятора на массивном трехслотовом кулере карты или, возможно, использовала модель карты с жидкостным охлаждением.

На первый взгляд демонстрация NVIDIA DLSS 3 была впечатляющей. При использовании DLSS 3 средняя частота кадров подскочила с 59 кадров в секунду в тесте Cyberpunk 2077 до 170 кадров в секунду. NVIDIA говорит, что DLSS 3 в сочетании с технологией Reflex не приводит к дополнительной задержке по сравнению с игрой без какой-либо технологии, что впечатляет тем, что по сути является интеллектуальной техникой интерполяции кадров.

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Используя свой инструмент PCAT, NVIDIA предложила данные о энергопотреблении карты с включенным и выключенным DLSS. Без DLSS RTX 4090 потребляла около 461 Вт. Включение DLSS, вероятно, привело к тому, что игра была ограничена ЦП, и поэтому использование графического процессора снизилось, а энергопотребление также снизилось до 384 Вт.

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#geforce rtx 4090
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Денис Синяков
00:30
да ему как дом горел - дед жопу грел. Закрываются предприятия - больше на убой поедет - нет проблем с безработицей. Это русский, самый ортодоксальный, вид вымирающий
Новая GeForce RTX 4090 оказалась самой большой за всю историю – до 10 раз больше Radeon RX 6400
_Вежливый Krab
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так позавчера летал или это второй уже?
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ахахаxа
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Польшу делить первой будут,после Украины.А потом всех латышей тряхнут
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Ddosovich
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Андрей Смирнов
00:28
"DLSS 3 в сочетании с технологией Reflex не приводит к дополнительной задержке" Интерполяция всегда приводит к задержке, видимо Nvidia использовала хитрую методологию подсчета лага. В настройках Steam...
NVIDIA демонстрирует GeForce RTX 4090 на частоте 2,8 ГГц при температуре 55°C в Cyberpunk 2077
Денис Синяков
00:28
а меня вот с предприятия сократили, что мне с твоего мрота?
Новая GeForce RTX 4090 оказалась самой большой за всю историю – до 10 раз больше Radeon RX 6400
Zystax
00:27
Ыыыыыыыы. Схавай свои носки от злобы.
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Taketon
00:26
Ты читать умеешь? Он говорит что если хочешь ФПС то больше мыла-богу мыла!!!!! Дословно!!! И не слово не сказал или показал чистый прирост от предыдущей серии!!!!!!
NVIDIA демонстрирует GeForce RTX 4090 на частоте 2,8 ГГц при температуре 55°C в Cyberpunk 2077
_Вежливый Krab
00:26
а почему русофобы. фобия - боязнь. а орков пиздят везде и всем чем под рукку попадется. Россияне запасаются деньгами после объявления мобилизации Спрос на наличные в стране вырос в 9 раз.
Новая GeForce RTX 4090 оказалась самой большой за всю историю – до 10 раз больше Radeon RX 6400
Zorro
00:25
да не объясняй они не поймут. бесполезно.
Новая GeForce RTX 4090 оказалась самой большой за всю историю – до 10 раз больше Radeon RX 6400
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