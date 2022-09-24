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Microsoft начала выпускать свое первое крупное обновление для Windows 11 (до версии 22H2), и, как вы могли догадаться, оно вызывает проблемы на некоторых ПК. В частности, геймеры с видеокартами GeForce зарегистрировали множество жалоб, начиная от нестабильной частоты кадров и значительного снижения производительности до внезапного отказа G-Sync.
Перечень аппаратных комбинаций, существующих в мире ПК, делает непредвиденные проблемы практически гарантией при каждом крупном обновлении Windows. Мы видим это практически каждый раз. Вот почему Microsoft перешла к поэтапному развертыванию, а не к выпуску основных обновлений оптом для каждого пользователя Windows. По этой же причине рекомендуется сразу же избегать применения больших обновлений Windows, даже если для этого есть возможность.
Жалобы на обновление 22H2 начинают накапливаться на форуме Reddit. "Я только что обновился до 22H2, и у меня крайне нестабильный FPS во всех моих играх. У меня хорошее железо для игр, и раньше я никогда не видел никаких проблем (Ryzen 3600, 1070 TI, 16 ГБ ОЗУ). В игры теперь практически невозможно играть", - написал один из пользователей.
Другой пользователь сообщил о "серьезных скачках производительности как на ПК, так и в играх", а также отметил, что обновление "полностью сломало G-Sync" на его ПК с GeForce RTX 3080 Ti.
На форуме Reddit представитель NVIDIA попросил пострадавших пользователей заполнить форму обратной связи в приложении GeForce Experience, чтобы компания могла разобраться в ситуации. Будем надеяться, что NVIDIA и Microsoft смогут своевременно выяснить, что происходит.
Тем временем, если вы решительно настроены использовать сборку 22H2, несмотря на аналогичные проблемы, убедитесь, что вы обновили все свои драйверы.