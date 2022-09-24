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Google тестирует новую функцию для удаления личной информации в целях борьбы с доксингом
Google напоминает пользователям, что удаление личной информации из результатов поиска не удаляет эту информацию из Интернета.
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Среди многих функций и устройств, анонсированных на мероприятии Google I/O в мае этого года, была новая функция приложения Google, дающая пользователям возможность запросить удаление их личной информации из результатов поиска Google. В настоящее время компания представляет эту функцию в рамках ограниченного бета-тестирования, охватывающего множество пользователей приложения Google. Однако мы ожидаем, что Google продолжит развертывание этой функции для более широкой части своих пользователей в будущем.

Новая функция, которая теперь доступна в приложении Google, формирует запросы на удаление информации непосредственно в приложении Google. В объявлении компании об этой функции также говорится, что пользователи смогут отправить запрос на удаление непосредственно на странице результатов поиска Google, выбрав три точки рядом со списком результатов поиска. Эти дополнения к приложению Google должны сделать возможность удаления информации более заметной и доступной для пользователей.

Тем не менее, запросы на удаление информации все еще должны пройти процесс утверждения, который не гарантирует, что пользователи получат желаемые результаты, даже если их запросы законны. Ранние сообщения о том, что пользователи проходили новый процесс удаления информации еще в мае, не были обнадеживающими, поскольку запросы пользователей часто отклонялись. Тем не менее, Google, вероятно, был завален запросами, когда процесс был впервые представлен публике, поэтому мы надеемся, что количество запросов выровнялось, и компания наняла достаточно сотрудников для надлежащего управления запросами.

Google напоминает пользователям, что удаление личной информации из результатов поиска не удаляет эту информацию из Интернета. Для тех, кто хочет это сделать, компания рекомендует пользователям обращаться к владельцам веб-сайтов, отображающих их личную информацию, что является хорошим советом.

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Если у владельца веб-сайта нет доступной контактной информации или он не отвечает на ваши запросы на удаление, вам может потребоваться связаться со службой, на серверах которой размещается веб-сайт, чтобы связаться с кем-то, кто готов выполнить ваши запросы. Те, кто хочет полностью удалить свою информацию из Интернета, также должны отправлять запросы на удаление данных на веб-сайты поиска людей и в службы веб-архивов, такие как Internet Archive.

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