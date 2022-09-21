Основные особенности видеокарт этих брендов и почему они стоят дороже рекомендованной цены.

реклама

После презентации GeForce Beyond во вторник, когда были подробно описаны все официальные технические подробности, наше внимание обращается на то, что партнеры NVIDIA добавляют к предложению RTX 40.

Линия ROG Strix представляет собой вершину продуктов ASUS для ПК. У ASUS есть модели, охватывающие всю гамму новой серии Ada Lovelace в ее нынешнем виде, и они предлагают одни из лучших технологий охлаждения фирмы с точки зрения важных показателей, таких как производительность, бесшумность и широкое использование подсветки Aura Sync RGB.

Например, ASUS Strix GeForce RTX 4090 представляет собой графическую карту с 3,5 слотами и длиной 357 мм, усиленную литой металлической рамой, в которой охлаждению уделено много внимания. Она оснащена множеством популярных современных технологий охлаждения, чтобы увеличить его объем. Вот перечень особенностей: запатентованная конструкция испарительной камеры с фрезерованными каналами под тепловыми трубками, площадь охлаждающей поверхности на 30% больше, чем у Strix RTX 3090, и модернизированные осевые вентиляторы для большего воздушного потока и давления воздуха. Кроме того, она предлагает в общей сложности 24 + 4 ступени мощности вентиляторов.

Gigabyte также хорошо поработала над своими новыми видеокартами серии Aorus GeForce RTX 40. Судя по всему, она переработала систему охлаждения WindForce, внедрив "бионические вентиляторы" и новое усовершенствованное решение для охлаждения, охватывающее как чипы графического процессора, так и чипы видеопамяти. Как основная линейка Gigabyte, карты серии Aorus GeForce RTX 40 также будут оснащены ЖК-панелями RGB.

Судя по всему, акулий вентилятор Aorus Bionic, используемый в этих новых картах, назван так из-за его пониженного шума и повышенного статического давления, обусловленного текстурой акульей кожи на лопастях вентилятора.

MSI сообщает, что комбинация ее вентиляторов Torx, трубок Core и технологий управления воздушным потоком дает ее видеокарте преимущество. Вентиляторы Torx теперь получили версию 5.0, и самые большие изменения связаны с увеличением воздушного потока и давления воздуха, которые обеспечивают эти вентиляторы.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке