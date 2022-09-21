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После презентации GeForce Beyond во вторник, когда были подробно описаны все официальные технические подробности, наше внимание обращается на то, что партнеры NVIDIA добавляют к предложению RTX 40.
Линия ROG Strix представляет собой вершину продуктов ASUS для ПК. У ASUS есть модели, охватывающие всю гамму новой серии Ada Lovelace в ее нынешнем виде, и они предлагают одни из лучших технологий охлаждения фирмы с точки зрения важных показателей, таких как производительность, бесшумность и широкое использование подсветки Aura Sync RGB.
Например, ASUS Strix GeForce RTX 4090 представляет собой графическую карту с 3,5 слотами и длиной 357 мм, усиленную литой металлической рамой, в которой охлаждению уделено много внимания. Она оснащена множеством популярных современных технологий охлаждения, чтобы увеличить его объем. Вот перечень особенностей: запатентованная конструкция испарительной камеры с фрезерованными каналами под тепловыми трубками, площадь охлаждающей поверхности на 30% больше, чем у Strix RTX 3090, и модернизированные осевые вентиляторы для большего воздушного потока и давления воздуха. Кроме того, она предлагает в общей сложности 24 + 4 ступени мощности вентиляторов.
Gigabyte также хорошо поработала над своими новыми видеокартами серии Aorus GeForce RTX 40. Судя по всему, она переработала систему охлаждения WindForce, внедрив "бионические вентиляторы" и новое усовершенствованное решение для охлаждения, охватывающее как чипы графического процессора, так и чипы видеопамяти. Как основная линейка Gigabyte, карты серии Aorus GeForce RTX 40 также будут оснащены ЖК-панелями RGB.
Судя по всему, акулий вентилятор Aorus Bionic, используемый в этих новых картах, назван так из-за его пониженного шума и повышенного статического давления, обусловленного текстурой акульей кожи на лопастях вентилятора.
MSI сообщает, что комбинация ее вентиляторов Torx, трубок Core и технологий управления воздушным потоком дает ее видеокарте преимущество. Вентиляторы Torx теперь получили версию 5.0, и самые большие изменения связаны с увеличением воздушного потока и давления воздуха, которые обеспечивают эти вентиляторы.