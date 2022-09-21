Razer заявляет о максимальной громкости 90 децибел на расстоянии 1 метра и частотном диапазоне от 85 Гц до 20 кГц

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Саундбары предназначены не только для любителей домашнего кинотеатра, они также вторгаются на территорию компьютерных игр. Например, в апреле Razer представила свой Leviathan V2, игровую звуковую панель для ПК с несколькими динамиками, THX Spatial Audio, RGB-подсветкой и специальный сабвуфер за 249,99 долларов. Если это слишком дорого для вас, Razer выпустила Leviathan V2 X с некоторыми из тех же функций по более приемлемой цене - 99,99 долларов.

В этом сегменте нет особой конкуренции. Вообще, гарнитуры стали предпочтительным звуковым оборудованием для многих геймеров, особенно для тех, кто специализируется на потоковом вещании.

Тем не менее, для тех, кто по-прежнему предпочитает установку динамиков, звуковая панель предлагает компактную и удобную альтернативу системе из нескольких динамиков. То же самое и с Leviathan V2 X. Он меньше, чем более дорогой Leviathan V2, но все же оснащен парой полнодиапазонных динамиков (2 x 2 x 4 дюйма) и двумя пассивными излучателями.

Что касается номинальных характеристик, Razer заявляет о максимальной громкости 90 децибел на расстоянии 1 метра и частотном диапазоне от 85 Гц до 20 кГц.

По сравнению со своим старшим братом, более дешевая модель не имеет отдельного сабвуфера и не поддерживает THX Spatial Audio. Тем не менее, он имеет настраиваемую RGB-подсветку, питается от кабеля USB-C и поддерживает Bluetooth 5.0 для беспроводных подключений.

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Эта последняя функция означает, что геймеры могут легко переключаться между ПК и любыми мобильными устройствами, подключенными через аудиоприложение Razer, будь то смартфон, планшет, Nintendo Switch и так далее.