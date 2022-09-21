Apple вернулась к чертежной доске и переработала внутреннюю часть iPhone, чтобы упростить ремонт.

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Apple мало известна разработкой и изготовлением аппаратных гаджетов, которые легко открыть и починить дома. Однако, к чести компании из Купертино, она предприняла усилия для повышения ремонтопригодности ее базовой модели iPhone 14.

Вы не догадаетесь об этом, просто взглянув на iPhone 14. На первый взгляд, физический дизайн похож на iPhone 13 предыдущего поколения.

"Apple не упомянула секретный редизайн в своем выступлении. Если бы обозреватели разобрали телефон, они бы обнаружили следующее: iPhone 14 открывается спереди и сзади. Это iPhone 14, переродившийся в красивую бабочку - среднюю рамку посередине, доступный экран слева и съемное заднее стекло справа", - говорится в анализе разборки iFixIt.



Хотя это может показаться простым, на сайте говорится, что на самом деле это немалый подвиг, поскольку внедрение нового металлического каркаса потребовало полного пересмотра внутренней компоновки. Apple пришлось переосмыслить некоторые части дизайна, такие как периметр радиочастоты и защитный корпус.

"Apple вернулась к чертежной доске и переработала внутреннюю часть iPhone, чтобы упростить ремонт. Это обновление настолько незаметно, что лучшие технические обозреватели в мире его не заметили", - говорится в сообщении iFixIt.

Причина, по которой это важно, заключается в том, что каждый предыдущий iPhone создавал неприятные проблемы с ремонтом или заменой определенных компонентов, таких как аккумулятор и порт зарядки. Это зависит от модели: для iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13 открытие заднего стекла было проблематичным из-за сильного клея, удерживающего его.

"Apple, по-видимому, использовала менее агрессивный клей, что делает его открытие немного проще, чем экраны предыдущих моделей. И в качестве бонуса, отвинчивая те же винты, что и на заднем стекле, вы получаете доступ к экрану. Всего два винта, и оба экран и заднее стекло отсоединяются сразу. Невероятно", - заявляет iFixIt.

Все это сводится к тому, что оценка ремонтопригодности составляет 7 из 10, что является самой высокой оценкой, которую сайт присвоил iPhone.

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Конечно, не все проблемы решены. Сайт обратился к Apple с жалобой о том, что логическую плату трудно удалить из средней рамы. Редизайн также ограничен базовой моделью iPhone 14 - iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max по-прежнему проблематичны в ремонте.