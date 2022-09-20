Сегодняшний доклад познакомил мир с новыми достижениями компании включая ЦП Grace и суперчипы Grace Hopper, и графический процессор Ada Lovelace L40 для центров обработки данных.

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Сегодня NVIDIA открыла конференцию GTC Developer с выступления основателя и генерального директора Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Выступление Хуанга перешло от представления игровых графических процессоров Ada Lovelace к теме полностью смоделированных миров в Omniverse, цифровой платформе для промышленности. Дженсен объясняет, насколько разнообразны промышленные области, и Omniverse используется для всего, от совместной разработки и проектирования до маркетинга и доставки в едином конвейере.

Omniverse - это механизм моделирования, который взаимодействует с объектами на основе формата универсального описания сцены Pixar (USD). Описываемый как "HTML 3D", USD обеспечивает целостный способ создания, управления и анализа огромных объемов задействованных 3D-данных - и все это в режиме реального времени. Omniverse служит платформой, на которой компании могут создавать и поддерживать свои собственные приложения.

Для многих из этих приложений он используется для создания "цифровых двойников" реального мира. Цифровые двойники могут масштабироваться от молекул для фармацевтических исследований до объектов для прототипирования или даже муниципальных ландшафтов для настройки поведения автономного вождения. Дженсен заявил, что в ближайшем будущем у всего, что будет создано, будет цифровой двойник.

Это возможно благодаря новому сервису NVIDIA Omniverse Cloud. Omniverse Cloud - это набор программного и аппаратного обеспечения, распределенный в центрах обработки данных по всему миру. Поскольку служба Omniverse Cloud разгружает рендеринг, она позволяет разработчикам транслировать иммерсивные и точные впечатления на широкий спектр конечных устройств.

Grace Hopper Superchip сочетает в себе архитектуры Grace CPU и Hopper GPU с использованием NVLink-C2C для решения самых сложных задач искусственного интеллекта. Когерентная модель памяти работает в семь раз быстрее, чем PCIe Gen 5 со скоростью около 900 ГБ/с, и в целом обеспечивает в 30 раз большую совокупную пропускную способность системной памяти, чем DGX A100 до нее.

И наоборот, система NVIDIA OVX использует новые графические процессоры Ada Lovelace L40 для решения рабочих задач цифровых двойников. Базовым блоком является сервер NVIDIA OVX, который может объединять до восьми графических процессоров L40 в стоечном шасси высотой 4U. Они могут быть объединены в OVX POD, состоящий из 4-16 серверов OVX с "оптимизированной сетевой структурой и архитектурой хранения" для масштабирования возможностей. Кульминацией этого является 32-серверный OVX SuperPOD для обработки массивных симуляций с малыми задержками в режиме реального времени.

Наконец, NVIDIA представила новый Drive Thor, который служит централизованным компьютером для автомобильных нужд. Он сочетает в себе функциональность нескольких традиционно дискретных чипов на одном SoC с поддержкой многодоменных вычислений. NVIDIA заявляет, что это помогает упростить проектирование автономных транспортных средств, снизить затраты и уменьшить вес.

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NVIDIA сообщает о надежной поддержке своей экосистемы Omniverse. Компания заявляет, что к Omniverse уже подключено 150 коннекторов, и она поддерживает открытые программные платформы компаний со всего мира. Omniverse Cloud действует так же, как сеть доставки контента, но для графики. Облачная инфраструктура Omniverse уже доступна в модели SaaS с AWS и будет доступна на дополнительных облачных платформах в ближайшем будущем.