Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
NVIDIA подпитывает Метавселенную, автомобили и роботов мощными обновлениями Omniverse
Сегодняшний доклад познакомил мир с новыми достижениями компании включая ЦП Grace и суперчипы Grace Hopper, и графический процессор Ada Lovelace L40 для центров обработки данных.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

реклама

Сегодня NVIDIA открыла конференцию GTC Developer с выступления основателя и генерального директора Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Выступление Хуанга перешло от представления игровых графических процессоров Ada Lovelace к теме полностью смоделированных миров в Omniverse, цифровой платформе для промышленности. Дженсен объясняет, насколько разнообразны промышленные области, и Omniverse используется для всего, от совместной разработки и проектирования до маркетинга и доставки в едином конвейере.

Omniverse - это механизм моделирования, который взаимодействует с объектами на основе формата универсального описания сцены Pixar (USD). Описываемый как "HTML 3D", USD обеспечивает целостный способ создания, управления и анализа огромных объемов задействованных 3D-данных - и все это в режиме реального времени. Omniverse служит платформой, на которой компании могут создавать и поддерживать свои собственные приложения.

Для многих из этих приложений он используется для создания "цифровых двойников" реального мира. Цифровые двойники могут масштабироваться от молекул для фармацевтических исследований до объектов для прототипирования или даже муниципальных ландшафтов для настройки поведения автономного вождения. Дженсен заявил, что в ближайшем будущем у всего, что будет создано, будет цифровой двойник.

Это возможно благодаря новому сервису NVIDIA Omniverse Cloud. Omniverse Cloud - это набор программного и аппаратного обеспечения, распределенный в центрах обработки данных по всему миру. Поскольку служба Omniverse Cloud разгружает рендеринг, она позволяет разработчикам транслировать иммерсивные и точные впечатления на широкий спектр конечных устройств.

Grace Hopper Superchip сочетает в себе архитектуры Grace CPU и Hopper GPU с использованием NVLink-C2C для решения самых сложных задач искусственного интеллекта. Когерентная модель памяти работает в семь раз быстрее, чем PCIe Gen 5 со скоростью около 900 ГБ/с, и в целом обеспечивает в 30 раз большую совокупную пропускную способность системной памяти, чем DGX A100 до нее.

И наоборот, система NVIDIA OVX использует новые графические процессоры Ada Lovelace L40 для решения рабочих задач цифровых двойников. Базовым блоком является сервер NVIDIA OVX, который может объединять до восьми графических процессоров L40 в стоечном шасси высотой 4U. Они могут быть объединены в OVX POD, состоящий из 4-16 серверов OVX с "оптимизированной сетевой структурой и архитектурой хранения" для масштабирования возможностей. Кульминацией этого является 32-серверный OVX SuperPOD для обработки массивных симуляций с малыми задержками в режиме реального времени.

Наконец, NVIDIA представила новый Drive Thor, который служит централизованным компьютером для автомобильных нужд. Он сочетает в себе функциональность нескольких традиционно дискретных чипов на одном SoC с поддержкой многодоменных вычислений. NVIDIA заявляет, что это помогает упростить проектирование автономных транспортных средств, снизить затраты и уменьшить вес.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

NVIDIA сообщает о надежной поддержке своей экосистемы Omniverse. Компания заявляет, что к Omniverse уже подключено 150 коннекторов, и она поддерживает открытые программные платформы компаний со всего мира. Omniverse Cloud действует так же, как сеть доставки контента, но для графики. Облачная инфраструктура Omniverse уже доступна в модели SaaS с AWS и будет доступна на дополнительных облачных платформах в ближайшем будущем.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #omniverse #ada lovelace l40 #drive thor
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

COLORFUL анонсировала видеокарты нового поколения GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080
Gigabyte анонсировала видеокарты нового поколения RTX 4090
Nvidia: разогнанные RTX 4080 и RTX 4090 по частоте будут достигать более 3 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс доллара к рублю на AliExpress вновь опустился, а все товары для россиян резко подешевели
27
Доходность майнинга постепенно восстанавливается
34
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на видеокарты NVIDIA – серия GeForce RTX 30 со скидками до 26%
42
Процессоры Intel Alder Lake могут потерять работоспособность из-за сокета LGA1700
58
Ученые утверждают, что создали материю из ничего и доказали, что эффект Швингера верен
17
Эфир не оправдал надежд, курс Биткоина рухнул, а эксперты говорят о масштабном падении зимой 2022г
25
Китай уже может уничтожать спутники США
8
Видео: трейлер 2D-экшена There Is No Light по случаю релиза на ПК
+
45 старых смартфонов Xiaomi 2018-2021 года получили новую прошивку на базе ОС Android 13
5
Ноутбук с AMD Radeon RX 6850M XT в тестах показал показатели равные ноутбукам с RTX 3080 Ti
6
NASA показала демонстрационное видео будущего Земли без ледников
20
Снижение цен на SSD поставило WD на грань окупаемости
13
Глава NVIDIA впервые позирует с игровой видеокартой GeForce RTX 4090 в референсном исполнении
16
Европейские магазины назвали свои цены на процессоры AMD Ryzen 7000 — есть над чем задуматься
33
Ethereum PoW не смог занять место Эфира – майнеры спасаются бегством, а инвесторы потеряли миллионы
6
Надувная гибкая опалубка может значительно увеличить скорость возведения зданий
22
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3050 достигла рекомендованной цены
11
HP решила помощь строителям и показала своего робота-разметчика Siteprint
+
Пророчество Билла Гейтса начинает сбываться – бизнес класс в самолетах может исчезнуть
1
Какой процессор купить, если денег на разгон нет, но есть желание собрать бюджетный игровой ПК
7

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
251
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Сентябрь)
27
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
12
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
6
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
19
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
12
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
9

Сейчас обсуждают

Zeb_Joker
22:50
Гиги молодцы, вроде единственные, кто выпускает решения под кастомную воду. Тоже жду.
Gigabyte анонсировала видеокарты нового поколения RTX 4090
Свет из холодильника
22:50
Ты самая умная, да? Да вот нихуя. Я в динамике вижу сразу вашу dlss, а скриншоты можешь оставить себе, дорогуша.
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
Артём Николаев
22:47
Лучи в нативе ни одна карта Земли не тянет.
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
Эовейн Триада
22:47
Да, не учитывая брака. По сути 980Ti актуальна ещё, а 1080Ti совсем.
Менее, чем через час состоится презентация нового поколения видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40
Test Test
22:47
Western Digital Gold 14 TB WD141KRYZ
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Jean
22:47
Вот только цена не как у хх70 модели =)
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
Артём Николаев
22:46
Когда обзоры этого добра?
ASUS анонсировала модели GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий ROG Strix и TUF Gaming
SIN1TY
22:45
Как не представлена 4070, чем тебе "4080 с 12Гб" не 4070, судя по количество куда ядер и шине, и есть 4070.
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
tr4nc3v1b3
22:45
А где простая AORUS Xtreme версия с максимальным питальником ?
Gigabyte анонсировала видеокарты нового поколения RTX 4090
OpenYourEyes
22:44
https://www.youtube.com/watch?v=9gPcgvfMCCY
Пугачёва и Галкин против спецоперации – что ждёт российскую богему, и почему актёры не дают интервью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем