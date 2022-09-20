3-кратное повышение производительности в играх с трассировкой лучей

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Анонс графических процессоров серии RTX 40 приносит с собой ряд технологий рендеринга следующего поколения, направленных на ускорение рабочих нагрузок с трассировкой лучей и масштабирование на основе ИИ, также известное как Deep Learning Super Sampling или DLSS. NVIDIA представила последний вариант своего алгоритма масштабирования вместе с анонсом RTX 4080/4090. DLSS 3.0 - это последняя версия временного апскейлера компании на основе нейронной сети, которая предоставляет новую возможность под названием Optical Multi Frame Generation.

Ускоритель оптического потока, встроенный в микроархитектуру Ada Lovelace, анализирует два последовательных внутриигровых изображения и вычисляет данные вектора движения для объектов и элементов, которые появляются в кадре, а не моделируются традиционными векторами движения игрового движка.

Это уменьшает визуальные аномалии, когда сверточная сеть отображает такие элементы, как частицы, отражения, тени и освещение. Пары кадров сверхвысокого разрешения из игры вместе с векторами движения как движка, так и оптического потока затем передаются в сверточную нейронную сеть, которая анализирует данные и автоматически генерирует дополнительный кадр для каждого кадра, отображаемого в игре. NVIDIA заявляет о 4-кратном повышении производительности в играх с трассировкой лучей, когда кадры DLSS 3.0 сочетаются с суперразрешением DLSS.

DLSS 3 основывается на интеграции DLSS 2, что позволяет разработчикам игр быстро включать его в существующие игры, которые уже поддерживают DLSS 2 или NVIDIA Streamline.

Интеграция DLSS 3 также включает NVIDIA Reflex, которая синхронизирует GPU и CPU, обеспечивая оптимальный отклик и низкие задержки системы.

В дополнение к улучшенной производительности DLSS, Lovelace также имеет обновленные SM, предлагающие вдвое большую вычислительную производительность, чем Ampere, ядра RT 3-го поколения, которые почти в три раза быстрее, чем Ampere, и ядра Tensor, которые в 5 раз мощнее с ускорением FP8.

Переупорядочивание выполнения шейдеров (SER) - еще одна ключевая особенность архитектуры Lovelace. Подобно переупорядочению инструкций, которое является фундаментальным принципом современных процессоров, она предположительно повышает производительность трассировки лучей до 3 раз, а частоту кадров в игре - до 25%.

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