Заявлено 4-кратное увеличение производительности по сравнению с RTX 3090.

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Сегодня NVIDIA представила графические карты следующего поколения GeForce RTX 40 для энтузиастов и геймеров, начиная с RTX 4080 и RTX 4090. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг впервые официально рассказал нам о возможностях архитектуры Ada Lovelace, включая DLSS 3.0, Dual-NVENC и переупорядочение выполнения шейдеров (SER).

Дженсен заявив о нереальном 4-кратном скачке производительности по сравнению с существующими видеокартами Ampere серии RTX 30. Вероятно Дженсен имеет в виду производительность трассировки лучей графических процессоров серии RTX 40 следующего поколения, а также производительность в сочетании с DLSS 3.0.

RTX 4090 будет использовать частично активированный кристалл AD102 с 16 384 ядрами FP32, распределенными по 128 SM, 64 TPC и 11 GPC. Графический процессор будет соединен с 24 ГБ памяти GDDR6X 24 Гбит/с через 384-битную шину, дополненной 72 МБ кэш-памяти L2. Что касается TBP, мы рассматриваем верхний предел в 450 Вт. Что касается цены, RTX 4090 будет стоить 1499 долларов США, как и его предшественник. NVIDIA планирует выпустить флагман Ada 12 октября.

RTX 4080 будет заметно медленнее, чем RTX 4090, используя меньшее графическое ядро AD103. С RTX 4080 16 ГБ вы получаете 9728 шейдерных ядер, распределенных по 80 SM, в сочетании с 16 ГБ памяти GDDR6X 22,5 Гбит/с с 256-битной шиной и кэш-памятью L2 объемом 64 МБ. Вариант на 12 ГБ сократит количество ядер до 7680, а ширину шины до 192 бит. RTX 4080 16 ГБ будет стоить 1199 долларов с TGP 340 Вт, а модель 12 ГБ будет стоить 899 долларов с TGP 285 Вт. Эти две видеокарты поступят в продажу в первой половине ноября.

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NVIDIA оценила RTX 4080 16 ГБ в том же диапазоне, что и RTX 3080 Ti, а RTX 4080 12 ГБ выше, чем оба варианта RTX 3080. RTX 4090 - единственная видеокарта, которая сохранила цену своего предшественника, вероятно, из-за предстоящего запуска Radeon RX 7900 XT.