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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
NVIDIA RTX 4090 поступит в продажу 12 октября по цене 1499 долларов
Заявлено 4-кратное увеличение производительности по сравнению с RTX 3090.
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ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

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Сегодня NVIDIA представила графические карты следующего поколения GeForce RTX 40 для энтузиастов и геймеров, начиная с RTX 4080 и RTX 4090. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг впервые официально рассказал нам о возможностях архитектуры Ada Lovelace, включая DLSS 3.0, Dual-NVENC и переупорядочение выполнения шейдеров (SER).

Дженсен заявив о  нереальном 4-кратном скачке производительности по сравнению с существующими видеокартами Ampere серии RTX 30.  Вероятно Дженсен  имеет в виду производительность трассировки лучей графических процессоров серии RTX 40 следующего поколения, а также производительность в сочетании с DLSS 3.0.

RTX 4090 будет использовать частично активированный кристалл AD102 с 16 384 ядрами FP32, распределенными по 128 SM, 64 TPC и 11 GPC. Графический процессор будет соединен с 24 ГБ памяти GDDR6X 24 Гбит/с через 384-битную шину, дополненной 72 МБ кэш-памяти L2. Что касается TBP, мы рассматриваем верхний предел в 450 Вт. Что касается цены, RTX 4090 будет стоить 1499 долларов США, как и его предшественник. NVIDIA планирует выпустить флагман Ada 12 октября.

RTX 4080 будет заметно медленнее, чем RTX 4090, используя меньшее графическое ядро AD103. С RTX 4080 16 ГБ вы получаете 9728 шейдерных ядер, распределенных по 80 SM, в сочетании с 16 ГБ памяти GDDR6X 22,5 Гбит/с с 256-битной шиной и кэш-памятью L2 объемом 64 МБ. Вариант на 12 ГБ сократит количество ядер до 7680, а ширину шины до 192 бит. RTX 4080 16 ГБ будет стоить 1199 долларов с TGP 340 Вт, а модель 12 ГБ будет стоить 899 долларов с TGP 285 Вт. Эти две видеокарты поступят в продажу в первой половине ноября.

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NVIDIA оценила RTX 4080 16 ГБ в том же диапазоне, что и RTX 3080 Ti, а RTX 4080 12 ГБ выше, чем оба варианта RTX 3080. RTX 4090 - единственная видеокарта, которая сохранила цену своего предшественника, вероятно, из-за предстоящего запуска Radeon RX 7900 XT.

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#nvidia rtx 4090
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for2ne
21:30
А зачем на ней сидеть? Я 2 раза уже обновился с 650ti на 970 в 2013 и на 5700 в 2019. Что первая что вторая карта просто огонь за свои деньги. Первую брал за 330$, вторую за 390$, ни о чём не жалею. С...
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080.
tonic_guru
21:29
ДА походу они там совсем кукухой поехали.....:(
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080.
V.L.A.D.L.E.N
21:29
Где модераторы?
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
tonic_guru
21:28
ДА по ходу редакции покласть на это, уже и жаловались и минусят, а ее все не убирают.
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Опричник
21:27
Офигеть, ты математик... Чтоб тебе так налоги рассчитывали.
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Leonator
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grom9000
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tonic_guru
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Так, стоп.... Я что то не понял, для того чтобы заработала этот DLSS 3 и RTXDI нужно что то там допиливать в игре? Что за бред?
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unboldesoupe
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Редакция не думает призвать модератора в свою новость об анонсе Нвидиа, где, как и в других новостях пeдoфильcкaя порнуха выложена?
В Cyberpunk 2077 добавят Overdrive-режим трассировки лучей и DLSS 3
grom9000
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НУ и хорошо, тем более Нвидиа горят как мухи, то ГПУ отваливаются, то память
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