Предполагаемая длина графического процессора 350 мм+ потребует очень вместительного корпуса для его размещения.

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Видеокарта Lenovo GeForce RTX 4090 снова появилась на фотографиях, опубликованных в интернете. В последней экспозиции показан этот массивный графический процессор с тремя вентиляторами.

На верхнем изображении вы можете увидеть пару новых мощных графических карт NVIDIA Ada Lovelace (серия RTX 40), установленных рядом с игровым ноутбуком под маркой Legion. Известно, что ноутбук, идентифицированный как игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000K, имеет ширину 350–360 мм, а графические процессоры более или менее соответствуют этим размерам и длине.

Предполагаемая длина графического процессора 350 мм+ потребует очень вместительного корпуса для его размещения. Размер типичных графических процессоров текущего поколения с тремя вентиляторами составляет около 320 мм. Обычно этого достаточно для мощного решения охлаждения с тремя 100-мм вентиляторами. Таким образом, любой корпус, который намекает на компактность, вероятно, не будет хорошим выбором для размещения видеокарты, подобной этой конструкции Lenovo.

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Помимо абсолютного размера, дизайн Lenovo для своей видеокарты GeForce RTX 4090 приятно минимален, но очень похож на дизайн AMD Radeon VII по мнению фанатов. Тем не менее, Radeon с тремя вентиляторами и двухслотовой системой охлаждения имела длину всего 280 мм для охлаждения своего 300-ваттного TBP.