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Видеокарта Lenovo GeForce RTX 4090 снова появилась на фотографиях, опубликованных в интернете. В последней экспозиции показан этот массивный графический процессор с тремя вентиляторами.
На верхнем изображении вы можете увидеть пару новых мощных графических карт NVIDIA Ada Lovelace (серия RTX 40), установленных рядом с игровым ноутбуком под маркой Legion. Известно, что ноутбук, идентифицированный как игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000K, имеет ширину 350–360 мм, а графические процессоры более или менее соответствуют этим размерам и длине.
Предполагаемая длина графического процессора 350 мм+ потребует очень вместительного корпуса для его размещения. Размер типичных графических процессоров текущего поколения с тремя вентиляторами составляет около 320 мм. Обычно этого достаточно для мощного решения охлаждения с тремя 100-мм вентиляторами. Таким образом, любой корпус, который намекает на компактность, вероятно, не будет хорошим выбором для размещения видеокарты, подобной этой конструкции Lenovo.
Помимо абсолютного размера, дизайн Lenovo для своей видеокарты GeForce RTX 4090 приятно минимален, но очень похож на дизайн AMD Radeon VII по мнению фанатов. Тем не менее, Radeon с тремя вентиляторами и двухслотовой системой охлаждения имела длину всего 280 мм для охлаждения своего 300-ваттного TBP.