На данный момент нет известной причины проблемы или того, сколько iPhone ей затронуто.

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Те, кто решил стать первым в очереди на получение новейшего iPhone, могут столкнуться с проблемами. Пользователи Pro и Pro Max сообщают об очень странном сотрясении камеры при использовании таких приложений, как Instagram, TikTok и Snapchat.

iPhone 14 был выпущен на прошлой неделе, и, как обычно, люди ухватились за возможность получить новейшее и лучшее, что может предложить Apple. В то время как люди могут наслаждаться более быстрым процессором A16 Bionic, Dynamic Island и другими функциями, некоторые сообщают о дрожании камеры в определенных приложениях, согласно MacRumors.

Дрожание происходит при использовании основного объектива задней камеры, поскольку он хаотично вибрирует при использовании в таких приложениях, как TikTok. Однако при использовании встроенного в iPhone приложения "Камера" в большинстве случаев дрожание не возникает. На данный момент нет известной причины проблемы или того, сколько iPhone действительно затронуто. Некоторые считают, что проблема может быть связана с оптической стабилизацией изображения со сдвигом сенсора "второго поколения", имеющей программную ошибку.

В одном случае использования ютубер Люк Миани говорит, что у его iPhone 14 Pro Max была проблема с дрожанием камеры во время тестирования устройства. В видео он показывает, как основной объектив неконтролируемо вибрировал, и заявил, что это привело к тому, что объектив не смог правильно сфокусироваться после инцидента даже в приложении "Камера". В итоге Миани отнес свое устройство в местный магазин Apple Store, где смог обменять его на новое.





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Если вы оказались одним из тех, у кого iPhone 14 Pro или Pro Max испытывает дрожание камеры, возможно, эта проблема будет исправлена в будущем обновлении, если на самом деле это ошибка программного обеспечения. В настоящее время владельцам iPhone 14 Pro и Pro Max рекомендуется не открывать свою камеру в таких приложениях, как TikTok и Instagram, пока не станет известно больше о том, что на самом деле вызывает проблему, чтобы избежать любого потенциального необратимого повреждения системы камеры заднего вида.