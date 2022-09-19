На рынке ноутбуков все с точностью до наоборот

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На рынке процессоров наблюдаются некоторые интересные тенденции (любезно предоставлено Шраваном Кундойяла). Новости в отрасли создают впечатление, что AMD постоянно увеличивает свою долю во всех сегментах. Однако более пристальный взгляд на цифры показывает более сложные стратегии в игре. Рынок настольных ПК был любимцем AMD с момента запуска семейства Ryzen еще в 2011 году. С тех пор Team Red постоянно отъедала долю Intel, завоевав более четверти всего рынка, по данным различных аналитиков.

Поставки процессоров Intel для настольных ПК и средняя цена их продажи 2011-2021 гг

Приведенная выше диаграмма подтверждает эти цифры. Поставки процессоров Intel для настольных ПК постоянно падали с 2014 по 2020 год, а в 2021 году наблюдалось небольшое восстановление благодаря запуску Alder Lake. Однако большинство из нас не осознавало, что средняя цена продажи (ASP) процессоров Intel для настольных ПК также растет с каждым годом. Это означает, что даже несмотря на то, что Team Blue продала меньше процессоров, средняя цена каждого чипа со временем росла, несмотря на растущую конкуренцию со стороны AMD. Эта схема должна сохраниться до 2022 года.

Поставки процессоров Intel для ноутбуков и средняя цена их продажи 2011-2021 гг

На рынке ноутбуков все было ровно наоборот. За последние два года Intel продала намного больше мобильных чипов, но они были значительно дешевле своих предшественников. Основная причина этого - ежегодный приток новой линейки процессоров Ryzen, включая Picasso, Renoir, Cezanne и совсем недавно Rembrandt. В период с 2011 по 2021 год ASP ноутбуков Intel упал на 15%, или более чем на 10%, если учесть отрезок между 2019 и 2022 годами.

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Это должно продолжаться в ближайшие годы, и оба производителя чипов с каждым годом все ближе и ближе приближаются к достижению рыночного паритета. С учетом сказанного AMD, похоже, больше сосредоточена на рынках ноутбуков и серверов с высокой маржой.