Поскольку GPU серии RTX 40 слишком дороги и невыгодны для производства

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Jon Peddie Research поделились поразительной новостью о том, что EVGA прекращает 22-летнее сотрудничество с NVIDIA. EVGA, крупнейший партнер NVIDIA GeForce в Северной Америке, является одним из ведущих производителей графических карт по всему миру. Благодаря ориентированным на энтузиастов предложениям, таким как флагман Kingpin, он уже давно пользуется популярностью как у геймеров, так и у оверклокеров.

Основной причиной падения является быстрое снижение маржи партнеров по производству (AIB). Приведенный выше график из JPR наглядно это иллюстрирует. Еще в 2020 году валовая прибыль NVIDIA и ее AIB составляла > 25% и > 35% соответственно. После запуска Ampere, она выросла до колоссальных 60% для NVIDIA и довольно удручающих 10% или ниже для партнеров по производству. Ожидается, что маржа прибыли снизится еще больше до 5% с грядущей серией видеокарт RTX 40 "Lovelace".

Причина контрастных показателей прибыли двух партнеров в значительной степени сводится к необходимости производства все более и более сложных печатных плат и радиаторов для охлаждения графических процессоров мощностью 400 Вт и выше. Между тем, NVIDIA в основном поставляет кристаллы для графических процессоров, стоимость производства которых тоже выросла, но не так сильно, как остальные компоненты. Использование 5-нм узла TSMC для Lovelace, вероятно, снизит прибыль NVIDIA, но за это заплатят как потребители, так и партнеры по производству плат.

В отличие от своих конкурентов, EVGA производит более качественные печатные платы, разгон, осуществляет поддержку клиентов, 48-часовые RMA и т. д. Кроме того, отношения между NVIDIA и EVGA начинались как партнерство, но переросли в соглашение между клиентом и продавцом, где с EVGA больше не консультировались по будущим объявлениям, брифингам или изменениям цен.

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EVGA продолжит продавать и поддерживать существующие продукты GeForce, сохраняя при этом запасы, достаточные для поддержки 3-летней гарантии на продукты. Однако в будущем графические процессоры RTX производиться не будут.