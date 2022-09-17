Эти преимущества в основном связаны с оптимизацией, специфичной для Zen 4, включая поддержку AVX512 и более широкий кэш/регистры.

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APISAK предоставил тесты SiSoft для Ryzen 9 7950X. 16-ядерный ЦП Zen предлагает ошеломляющий двукратный прирост по сравнению со своим предшественником в целочисленных рабочих нагрузках, а также повышает производительность операций с плавающей запятой на 50-80% в зависимости от длины инструкции. Флагманский процессор Ryzen 7000 на 118% и 104% быстрее, чем 5950X, в тестах с четырьмя и одним целыми числами соответственно.

Производительность double и quad float показывает скромный скачок на 50-53%, несмотря на минимальные изменения в конвейере FP. Это почти наверняка связано с добавленной поддержкой AVX512, которая должна была расширить пропускную способность регистра и кэша.

По сравнению с Intel Core i9-12900K мы видим еще большие дельты. Ryzen 9 7950X набирает невероятные 4921 балл в Integer SIMD, превосходя флагман Alder Lake-S почти в 3 раза. Производительность с плавающей запятой также увеличивается в 2,35 раза по сравнению с 12900K для одной SIMD и в 1,9 раза для более широких рабочих нагрузок с четырьмя SIMD.

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Прежде чем вы начнете утверждать, что Ryzen 9 7950X более чем в 2-3 раза быстрее, чем Core i9-12900K, обратите внимание, что это очень изолированный сценарий. Вы не увидите больше рабочих нагрузок, где 7950X превосходит своих конкурентов с таким большим отрывом. Эти преимущества в основном связаны с оптимизацией, специфичной для Zen 4, включая поддержку AVX512 и более широкий кэш/регистры.