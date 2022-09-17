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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
AMD Ryzen 9 7900X опережает Core i9-12900K на 35% и занимает первое место в Userbenchmark
Но при этом Core i9-12900K был на 27 % быстрее в тяжелых многопоточных рабочих нагрузках.
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AMD Ryzen 9 7900X был протестирован на печально известной платформе Userbenchmark (известной тем, что отдает предпочтение чипам Intel). Удивительно, но высокопроизводительный процессор Zen 4 занял первое место против Core i9-12900KS в рейтинге "Эффективная скорость". Однопоточная производительность 12-ядерного чипа Raphael была на 35 % выше, чем у Core i9-12900K, но при этом последний был на 27 % быстрее в тяжелых многопоточных рабочих нагрузках.

Помните, что в тесте сравнивается 12-ядерный SKU с 16-ядерным. Конечно, 7900X имеет 12 высокопроизводительных ядер "Zen 4", а 12900K - всего 8 высокопроизводительных ядер "Golden Cove" (и 8 маломощных ядер "Gracemont"). Интересно, что тактовая частота Core i9 выше, чем у Ryzen 9 7900X. Первый имеет turbo boost частоту до 5,4 ГГц, а второй - 5,3 ГГц. Это почти наверняка ниже его заявленной производителем тактовой частоты, которая должна быть не менее 5,5 ГГц, если не выше.

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Другие тесты, включая Geekbench 5, показывают, что два процессора намного ближе друг к другу по производительности. Судя по тесту предоставленному GB5, Ryzen 9 7900X опережает всего 15-20% в однопоточном тесте и менее чем на 10% быстрее, чем Core i9-12900K в многопоточном тесте. Возможно, разница в этих результатах связана с включением поддержки AVX512 в Zen 4, но на данный момент трудно сказать что-либо определенное.

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#intel core i9-12900k #amd ryzen 9 7900x
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