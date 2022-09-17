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AMD Ryzen 9 7900X был протестирован на печально известной платформе Userbenchmark (известной тем, что отдает предпочтение чипам Intel). Удивительно, но высокопроизводительный процессор Zen 4 занял первое место против Core i9-12900KS в рейтинге "Эффективная скорость". Однопоточная производительность 12-ядерного чипа Raphael была на 35 % выше, чем у Core i9-12900K, но при этом последний был на 27 % быстрее в тяжелых многопоточных рабочих нагрузках.
Помните, что в тесте сравнивается 12-ядерный SKU с 16-ядерным. Конечно, 7900X имеет 12 высокопроизводительных ядер "Zen 4", а 12900K - всего 8 высокопроизводительных ядер "Golden Cove" (и 8 маломощных ядер "Gracemont"). Интересно, что тактовая частота Core i9 выше, чем у Ryzen 9 7900X. Первый имеет turbo boost частоту до 5,4 ГГц, а второй - 5,3 ГГц. Это почти наверняка ниже его заявленной производителем тактовой частоты, которая должна быть не менее 5,5 ГГц, если не выше.
Другие тесты, включая Geekbench 5, показывают, что два процессора намного ближе друг к другу по производительности. Судя по тесту предоставленному GB5, Ryzen 9 7900X опережает всего 15-20% в однопоточном тесте и менее чем на 10% быстрее, чем Core i9-12900K в многопоточном тесте. Возможно, разница в этих результатах связана с включением поддержки AVX512 в Zen 4, но на данный момент трудно сказать что-либо определенное.