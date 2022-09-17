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Процессоры AMD Ryzen 7000 выходят из тени по мере приближения даты запуска. Тесты Sisoft Sandra просочились одними из первых (любезно предоставлено APISAK), и у нас есть симпатичный небольшой график от Ханса де Вриса, суммирующий достижения семейства Zen от поколения к поколению. Глядя на приведенные ниже цифры, становится ясно, что линейка Ryzen 7000 представляет собой такое же обновление, как и ее предшественник.

Как сообщалось ранее, целочисленный конвейер Zen 4 намного эффективнее, значительно превосходя Zen 3. Ryzen 9 7900X, похоже, предлагает самый большой прирост, опережая Ryzen 9 5900X на целых 55% в целочисленных рабочих нагрузках и на  33% в приложениях с интенсивным использованием операций с плавающей запятой.

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Это совпадает с тем, что сообщил Raichu некоторое время назад. Raphael превосходит ядра Intel Golden и Raptor Cove в тестах целочисленных вычислений, но находится между ними в тестах с плавающей запятой. В любом случае, все дельты довольно малы, что указывает на примерно одинаковый уровень производительности обоих семейств следующего поколения.

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#amd ryzen 9 7900x
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