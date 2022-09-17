На 30 % быстрее в вычислениях с плавающей запятой

реклама

Процессоры AMD Ryzen 7000 выходят из тени по мере приближения даты запуска. Тесты Sisoft Sandra просочились одними из первых (любезно предоставлено APISAK), и у нас есть симпатичный небольшой график от Ханса де Вриса, суммирующий достижения семейства Zen от поколения к поколению. Глядя на приведенные ниже цифры, становится ясно, что линейка Ryzen 7000 представляет собой такое же обновление, как и ее предшественник.

Как сообщалось ранее, целочисленный конвейер Zen 4 намного эффективнее, значительно превосходя Zen 3. Ryzen 9 7900X, похоже, предлагает самый большой прирост, опережая Ryzen 9 5900X на целых 55% в целочисленных рабочих нагрузках и на 33% в приложениях с интенсивным использованием операций с плавающей запятой.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Это совпадает с тем, что сообщил Raichu некоторое время назад. Raphael превосходит ядра Intel Golden и Raptor Cove в тестах целочисленных вычислений, но находится между ними в тестах с плавающей запятой. В любом случае, все дельты довольно малы, что указывает на примерно одинаковый уровень производительности обоих семейств следующего поколения.