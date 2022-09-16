X670 и X670E используют два физических чипа для своего набора микросхем, в то время как семейство B650 использует только один.

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Появление AMD Ryzen 7000-й серии быстро приближается, но не все приходит сразу. AMD объявила о запуске в прошлом месяце, и первые процессоры должны появиться 27 сентября. В настоящее время будут доступны только топовые платы X670 и X670E компании, поскольку AMD сообщила, что более доступные материнские платы B650 и B650E появятся в октябре.

Вскоре мы сможем лучше понять, как возможности B650 и B650E будут сравниваться с решениями премиум-класса X670 и X670E. 4 октября AMD проведет еще одно мероприятие Meet The Experts, на котором будут подробно описаны платформы и представлены конкретные продукты от ASUS, ASRock, MSI, Gigabyte и Biostar.

Естественно, материнские платы B650 и B650E будут построены вокруг нового сокета AM5. В этих недорогих решениях может быть не так много наворотов, но все же ожидается, что они будут предлагать многие функции премиум-класса, которые предлагает AM5. Новые возможности включают память DDR5 и возможность подключения PCIe 5.0, по крайней мере, в некоторой степени. Мы уже видели различия между X670 и X670E, где последняя обеспечивает PCIe 5.0 для слота NVMe и двух слотов для видеокарт, в то время как первая гарантирует только слот NVMe.

Неясно, как именно будут различаться B650 и B650E, но мы знаем некоторые физические отличия от вариантов X670. В частности, X670 и X670E используют два физических чипа для своего набора микросхем, в то время как семейство B650 использует только один. В результате материнские платы класса B650 будут иметь половину доступного ввода-вывода.

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Мы возлагаем большие надежды на то, что память AMD EXPO будет поддерживаться системами B650 и B650E. Хотя EXPO не будет напрямую взаимозаменяем с XMP, на практике он функционально идентичен. Загрузите профиль EXPO в BIOS и - вуаля, память разогнана. Единственное предостережение заключается в том, что потребители должны будут покупать специальные модули памяти, профилированные на EXPO.