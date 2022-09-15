Ryzen 9 7950X на ближайшее время будет самым высокопроизводительным потребительским процессором

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Появилась дополнительная информация о AMD Ryzen 9 7950X. Флагман Raphael с 16 ядрами Zen 4 (и 32 потоками) будет иметь базовую тактовую частоту 4,50 ГГц, ускоренную 5,70 ГГц и максимальную рабочую тактовую частоту 5,85 ГГц. Как и в Zen 3, последняя частота будет достижима, если температурный режим процессора будет в норме. 7950X будет иметь ускорение всех ядер до 5,10 ГГц в стандартных условиях, хотя неясно, как будет работать тактовая частота при большой нагрузке.

Согласно источникам, близким к WCCFTech, Ryzen 9 7950X будет иметь тактовую частоту выше 5,7 ГГц, но ниже 5,85 ГГц, при этом фактические пики будут определяться вашим решением для охлаждения и результирующей температурой. В большинстве случаев процессор должен работать на частоте 5,7 ГГц (под нагрузкой), но если у вас есть высокопроизводительная система водяного охлаждения, вы также сможете достичь пиковой частоты 5,85 ГГц.

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Ryzen 9 7950X на ближайшее время будет самым высокопроизводительным потребительским чипом, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся чипы Intel Raptor Lake 13-го поколения. Core i9-12900KS, который является нынешним лидером в этом отношении, достигает максимальной частоты 5,5 ГГц на одном ядре, потребляя при этом огромное количество энергии. С другой стороны, флагман Raphael не превысит лимит в 230 Вт даже в самых интенсивных сценариях.