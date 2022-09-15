Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
NVIDIA RTX 4090 будет иметь TGP до 660 Вт, RTX 4080 может потреблять до 516 Вт на моделях AIB
Анонс видеокарт должно произойти 20 сентября во время выступления представителя Nvidia на GTC 2022.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

Спецификации топовой видеокарты NVIDIA серии RTX 40 снова стали более подробными благодаря информации от Videocardz. Оказывается, в этом году будут выпущены только RTX 4090 и два варианта RTX 4080. Анонс должен произойти 20 сентября во время выступления представителя Nvidia на GTC 2022.

GeForce RTX 4090 будет основана на графическом процессоре AD102-300 и будет иметь 16 384 ядра FP32 CUDA, 128 потоковых мультипроцессоров (SM) и 11 кластеров обработки графики (GPC). Ядро графического процессора будет работать на частоте 2520 МГц вместе с 24 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с в сочетании с 384-битной шиной. Подсистема памяти будет дополнена большой кэш-памятью L2 объемом 72 МБ с TGP 450 Вт и верхним пределом 660 Вт. Founders Edition (и базовые модели AIB) должны иметь максимальную мощность 450–500 Вт, в то время как модели AIO с заводским разгоном могут достигать отметки 660 Вт.

GeForce RTX 4080 будет более доступной моделью Lovelace в двух вариантах: 12 ГБ и 16 ГБ. Первый будет основан на ядре AD104-400 с 7680 шейдерами на 60 SM и 5 GPC. Предполагается, что ширина шины будет установлена на уровне 192 или 256 бит. Графическое ядро будет работать на частоте 2610 МГц, а память будет работать на скорости 21 Гбит/с GDDR6X. Сообщают, что TGP по умолчанию составляет 285 Вт с максимальным значением 366 Вт в пользовательских вариантах AIB. 

Вариант RTX 4080 на 16 ГБ будет использовать графический процессор AD103-300 с 9728 ядрами, работающими на частоте 2505 МГц, а также модули памяти GDDR6X со скоростью 23 Гбит/с. В отличие от его 12-гигабайтного брата, у него будет ширина шины 256 бит или выше. Он будет иметь TGP по умолчанию 340 Вт, который может быть увеличен до 516 Вт в конструкциях партнерских плат.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rtx 4080 #nvidia rtx 4090
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
Инсайдер поделился полными характеристиками трёх топовых видеокарт RTX 4000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
10
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
72
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
25
Британские власти готовы способствовать возвращению проданного в прошлом году китайцам предприятия в руки прежнего владельца
3
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
10
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
142
Под видом параллельного импорта в Россию ввозят контрафакт – «Коммерсант»
7
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
7
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
17
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
34
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
+
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
17
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
30
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
26
Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
8
Авторы Nioh анонсировали проект Rise of the Ronin про феодальную Японию
+
GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
5
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
36
С полугодовым опозданием NASA провело полет сверхзвукового X-59 QueSST
10
Новый метод фишинга нацелен на кражу аккаунтов Steam
2

Популярные статьи

Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
61
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
37
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
9
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
8
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
23
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
9
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
29
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
8
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
23:50
12 июля, 3 месяца назад. 10 танков .ну прямо Испания расщедрилась. У них наверняка сразу курс национальной валюты в три раза упал, от такой щедрости?
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
REY_B_
23:49
Без проблем. Не зря же обещают следующее поколение на 40% мощнее. Т.е. производители и бабла срубили, продавая слабое задорого. И подстраховались, чтобы затем не было большой конкуренции с вторичкой. ...
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
industria
23:49
Где упала то? Я свою заказал 2 дня назад ,а сегодня она только подорожала в большинстве магазинов О_о
На фоне перехода Эфира на PoS рыночная стоимость RTX 3090 Ti упала ниже $1 000
Ядрило
23:49
это твоей укросраке писдя присёль
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Шамиль Джанболатов
23:49
Как будто Путя не часть мировой элиты злобной. Пока ты тут мучаешь попу за Путю, дочка Пескова наслаждается на Западе
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
Ядрило
23:48
))
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
VseUmrem
23:48
Те показать где ваш свиносос мелкий свастику оттирает, а его матерят?
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Вежливый Gepard
23:48
ох уж этот маня мирок https://lenta.ru/news/2022/07/12/isptanki/
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Шамиль Джанболатов
23:47
Только вот Россия так же себя ведет.
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
VseUmrem
23:47
Это ты вагина сайта, причем не мытая свиная.
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем