Анонс видеокарт должно произойти 20 сентября во время выступления представителя Nvidia на GTC 2022.

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Спецификации топовой видеокарты NVIDIA серии RTX 40 снова стали более подробными благодаря информации от Videocardz. Оказывается, в этом году будут выпущены только RTX 4090 и два варианта RTX 4080. Анонс должен произойти 20 сентября во время выступления представителя Nvidia на GTC 2022.

GeForce RTX 4090 будет основана на графическом процессоре AD102-300 и будет иметь 16 384 ядра FP32 CUDA, 128 потоковых мультипроцессоров (SM) и 11 кластеров обработки графики (GPC). Ядро графического процессора будет работать на частоте 2520 МГц вместе с 24 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с в сочетании с 384-битной шиной. Подсистема памяти будет дополнена большой кэш-памятью L2 объемом 72 МБ с TGP 450 Вт и верхним пределом 660 Вт. Founders Edition (и базовые модели AIB) должны иметь максимальную мощность 450–500 Вт, в то время как модели AIO с заводским разгоном могут достигать отметки 660 Вт.

GeForce RTX 4080 будет более доступной моделью Lovelace в двух вариантах: 12 ГБ и 16 ГБ. Первый будет основан на ядре AD104-400 с 7680 шейдерами на 60 SM и 5 GPC. Предполагается, что ширина шины будет установлена на уровне 192 или 256 бит. Графическое ядро будет работать на частоте 2610 МГц, а память будет работать на скорости 21 Гбит/с GDDR6X. Сообщают, что TGP по умолчанию составляет 285 Вт с максимальным значением 366 Вт в пользовательских вариантах AIB.

Вариант RTX 4080 на 16 ГБ будет использовать графический процессор AD103-300 с 9728 ядрами, работающими на частоте 2505 МГц, а также модули памяти GDDR6X со скоростью 23 Гбит/с. В отличие от его 12-гигабайтного брата, у него будет ширина шины 256 бит или выше. Он будет иметь TGP по умолчанию 340 Вт, который может быть увеличен до 516 Вт в конструкциях партнерских плат.

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