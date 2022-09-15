Вариант Core i5, получит графический процессор RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти, а версия Core i7 даст вам RTX 3070 Ti с 8 ГБ видеопамяти.

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Microsoft выпустила уже несколько поколений ноутбуков Surface, некоторые из которых были довольно мощными машинами. Однако ни один из них не был специально настроен для игр. Это может измениться на предстоящей презентации Surface в конце этого месяца.

Предполагаемый игровой ноутбук будет построен на базе новейших процессоров Intel Alder Lake серии H с вариантами Core i7-12800H и Core i5-12500H. Те, кто выберет вариант Core i5, получат графический процессор RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти, а версия Core i7 даст вам RTX 3070 Ti с 8 ГБ видеопамяти.

Мы находимся на пороге выпуска Nvidia серии RTX 40, но сначала они будут доступны только в виде карт для настольных ПК. Не за горами время, когда они станут одними из самых быстрых мобильных графических процессоров. Вам понадобится эта графическая мощь для 16-дюймового дисплея ноутбука с разрешением 2560 x 1440 и максимальной частотой обновления 165 Гц. Он также будет поддерживать Dolby Vision HDR.

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В просочившейся спецификации показаны варианты съемного твердотельного накопителя емкостью до 2 ТБ. Машина также будет иметь Windows 11, поэтому у нее должен быть доступ к API DirectStorage, который отправляет игровые данные непосредственно с SSD на графический процессор, пропуская шаг распаковки ЦП, который может снизить производительность. Для подключения устройство будет иметь разъем для наушников, три порта USB 4.0/Thunderbolt 4 и порт Surface Connect. Входящее в комплект зарядное устройство использует этот порт, заряжая ноутбук на мощности до 127 Вт для модели Core i7.