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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
AMD Ryzen 9 7900X на 30 % быстрее, чем Intel Core i9-12900K в тесте
Несмотря на меньшее количество ядер и меньшее энергопотребление.
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Утверждается, что процессоры AMD Ryzen 7000 обеспечивают повышение производительности почти на 60% по сравнению с конкурирующим флагманом Intel Alder Lake-S. Эти цифры получены в результате внутреннего тестирования в лабораториях AMD с использованием программного обеспечения для рендеринга V-Ray. Ryzen 9 7950X набрал впечатляющие 30 168 баллов, опередив Core i9-12900K (18 646 баллов) с отрывом в 57%. Это доказывает, что не все ядра одинаковы, и иногда чип с меньшим количеством ядер (более мощным) легко побеждает соперника с большим количеством ядер.

APISAK поделился тестом SiSoft для Ryzen 9 7900X в Твиттере, демонстрируя исключительные вычислительные возможности целочисленной архитектуры ядра Zen 4. Vermeer и ядро Zen 3, лежащее в его основе, уже неплохо справлялось с обработкой инструкций, интенсивно использующих INT. С Raphael AMD еще больше увеличила свое лидерство в этом сегменте. 12-ядерный Ryzen 9 7900X более чем на 30% быстрее 16-ядерного i9-12900K в Dhrystone Long, а также превосходит его на 27-28% в тесте Dhrystone Int.

Возможности вычислений с плавающей запятой у Zen 4 менее впечатляющие. В Whetstone single-float процессор Ryzen 9 7900X менее чем на 5% быстрее, чем Core i9-12900K, увеличивая отрыв до чуть более 10% в double-float. Возможности выполнения теста ядра Zen, похоже, улучшились благодаря более длинным инструкциям (возможно, в результате оптимизации AVX512).

Также появился тест SiSoft для Ryzen 5 7600X. Неудивительно, что шестиядерный процессор Ryzen 7000 опережает 10-ядерный i5-12600K в целочисленных рабочих нагрузках, а также в инструкциях с плавающей запятой двойной точности. Бюджетный процессор Zen 4 более чем на 40% быстрее, чем 12600K в тесте Dhrystone с цифрами с плавающей запятой двойной точности, что является интересным наблюдением, учитывая, что он отстает в тесте с цифрами с плавающей запятой одинарной точности.

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#intel core i9-12900k #amd ryzen 9 7900x
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