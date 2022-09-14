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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс разделяет взгляды производителя микросхем на переизбыток рынка графических процессоров, из-за которого квартальная прибыль Nvidia снизилась с первого по второй квартал. Выступая на конференции Goldman Sachs 2022 Communacopia + Technology, Кресс заявила, что рынку потребуется не менее пары кварталов, чтобы вернуться к нормальной жизни. По ее оценкам, к концу четвертого квартала цены и запасы должны нормализоваться благодаря притоку видеокарт следующего поколения.
Кроме того, NVIDIA ожидает, что ASP (средние цены продажи) останутся низкими в краткосрочной перспективе (в основном с учетом существующих запасов серии RTX 30), а серия RTX 40 Lovelace вернет их туда, где они были, или, возможно, даже выше. Это означает, что будущие графические процессоры, вероятно, будут стоить дороже, чем их предшественники. Поскольку Nvidia рассматривает поэтапный запуск новых продуктов, это не должно ударить по потребителям так сильно.