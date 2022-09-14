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Семейство смартфонов iPhone 14 было недавно представлено на мероприятии Apple Far Out. Хотя компания решила не обновлять процессор для не-Pro версий, Pro-варианты получили новый чип A16 Bionic. Теперь, согласно утечке на Weibo, этот новый чип может означать довольно впечатляющий скачок в производительности как процессора, так и графического процессора по сравнению с его предшественником.
В сообщении были опубликованы оценки AnTuTu для будущих iPhone 14 Pro и Pro Max. Оба телефона на тесте имели 6 ГБ оперативной памяти, и 1 ТБ встроенной памяти. 14 Pro набрал 978 147 баллов, а Pro Max - 972 936 баллов. Что касается показателей ЦП, Pro набрал 246 572 балла, а Pro Max - 241 999 баллов.
Согласно AnTuTu, iPhone 14 Pro показал общее улучшение на 18,8% по сравнению с 13 Pro. Производительность процессора увеличилась на 17%, а производительность графического процессора - на 28%. AnTuTu указал, что это одно из лучших улучшений производительности GPU за последние годы среди всех телефонов.
Новые iPhone 14 Pro и 14 Pro Max оснащены новым 4-нм чипом A16 Bionic с шестью ядрами. Они разделены на два ядра производительности и четыре ядра эффективности. SoC также работает в паре с 5-ядерным графическим процессором, откуда и исходит дополнительная производительность графического процессора.