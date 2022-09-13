Согласно новым тестам дельта производительности между Xeon 8472C и Xeon 8490H будет значительно различаться в зависимости от рабочей нагрузки.

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Вариант HBM Sapphire Rapids-SP будет более чем на 30% быстрее, чем процессоры Xeon Scalable 4-го поколения. Тесты, которыми поделился YuuKi_AnS, показывают, что дельта между ними будет значительно различаться в зависимости от рабочей нагрузки. В сценариях с привязкой к ЦП мы не должны увидеть большой разницы, но приложения с привязкой к памяти или чувствительные к задержке могут получить значительный прирост производительности.

На приведенном выше снимке экрана видно, что Xeon 8472C (52-ядерный HBM) и 8490H (60-ядерный без HBM) работают примерно одинаково в CPU-Z. Первый немного быстрее в однопоточном тесте, но проигрывает в многопоточном тесте из-за меньшего количества ядер.

Переходя к V-Ray, тесту рендеринга, Xeon Platinum 8472C набирает впечатляющие 95 014 баллов, опережая 8490H более чем на 30%, несмотря на меньшее количество ядер.

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Важно помнить, что оба чипа являются инженерными образцами, поэтому конечная производительность может быть выше или ниже в зависимости от рабочей нагрузки и уровня оптимизации. Кроме того центр обработки данных и корпоративные процессоры используются для рабочих нагрузок, совершенно отличных от клиентского пространства. Они могут использоваться облачными провайдерами, хостинговыми, потоковыми, научными или даже метеорологическими компаниями для простых и все более сложных приложений. Таким образом, эти тесты являются очень приблизительной иллюстрацией их возможностей.