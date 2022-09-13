Даже с учетом относительно низких ограничений мощности, установленных для процессора, эта производительность Core i7-13700T немного занижена.

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Intel продает различные процессоры с множеством букв в конце названия. Вы, вероятно, знакомы с разгоняемыми процессорами серии K, но как насчет моделей -T? Эти чипы имеют более низкие ограничения по мощности и тактовой частоте и обычно они не так интересны энтузиастам. Однако сегодня был обнародован тест именно такого процессора Core i7-13700T.

Это информация от Geekbench 5 с тремя тестами процессора Core i7-13700T, на материнской плате HP OEM. Он набирает 1893, 1916 и 1939 баллов в одноядерном тесте, тогда как многоядерная производительность скромнее: 8925, 11542 и 11564.

Этот чип оснащен восемью P-ядрами и восемью E-ядрами в той же конфигурации, что и Core i9-12900K. Конечно, большие отличия заключаются в том, что этот чип 13-го поколения имеет несколько архитектурных изменений - в первую очередь большой скачок в кэше L2 - и что он ограничен пределом мощности 35 Вт, что в значительной степени объясняет плохую многоядерную производительность.

Для семейства процессоров i7 мощности 35 Вт мало, но, конечно, этот чип при необходимости будет масштабироваться значительно выше 35 Вт. Процессоры Intel используют значение, известное как "PL2", для их краткосрочного предела мощности, а PL2 для Core i7-T предыдущего поколения составлял 99 Вт.

Core i7-13700T превосходит чипы Alder Lake в однопоточной производительности, но значительно уступает в многопоточной, а результаты немного уступают десятиядерному Core i5-12600K. У этого чипа на шесть ядер меньше, чем у просочившегося процессора, но, конечно же, он имеет значительно более высокие пределы мощности.

Что касается Ryzen, то одноядерный показатель производительности не имеет себе равных ни у одного из существующих процессоров Zen, но это неудивительно, поскольку текущие предложения Intel также очень сильны в Geekbench. Что касается многоядерности, то Core i7-13700T опережает Ryzen 7 5800X - это впечатляет, учитывая, что это всего лишь процессор мощностью 35 Вт, но если учесть, что это 16-ядерный процессор, едва превосходящий 8-ядерный, все выглядит не так радужно. Ryzen 7 5800X также не потребляет много энергии.

Geekbench довольно репрезентативен для множества различных типов рабочих нагрузок, потому что это тест, который, как известно, отдает предпочтение высокопроизводительным процессорам с высокой однопоточной производительностью; это одна из причин, почему процессоры Apple так хорошо с этим справляются. Даже с учетом относительно низких ограничений мощности, установленных для процессора, эти показатели Core i7-13700T немного занижены. Мы видим довольно похожие результаты, полученные от машин, оснащенных процессорами Core i7-12700T, как и приведенный выше результат от машины Dell Optiplex.

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Конечно, результаты Core i7-12700T сильно различаются, и вы даже можете увидеть эту разницу в трех результатах, которые мы получили для этого чипа. Может быть, списать результаты на ограничения по теплу, а не по мощности, поскольку OEM-системы не дают надежного охлаждения. Также возможно, что это связано с предварительным выпуском BIOS.