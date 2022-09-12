Микроволны могут быть использованы для активации избыточного фосфора.

реклама

При производстве кремния для использования в производстве полупроводников производители должны легировать кремний фосфором, а затем отжигать смесь, чтобы получить материал, который можно превратить в рабочий микрочип. По мере того, как чипы становятся все меньше, требуется все больше и больше фосфора, и современные методы не могут вывести нас за пределы 3 нм, по которому TSMC в настоящее время производит новейшие чипы.

К счастью, исследователи из Корнельского университета придумали, как нагреть чипы таким образом, чтобы они повысили растворимость фосфора в кремнии при естественном равновесии. Идея впервые зародилась в TSMC, которая предположила, что микроволны могут быть использованы для активации избыточного фосфора, но не смогла реализовать метод с использованием микроволновых отжигов из-за "стоячих волн", искажающих постоянство операции.

TSMC сотрудничает с Инженерным колледжем Корнельского университета. Профессор-исследователь Джеймс Хван взял на себя задачу заставить микроволновый отжиг работать. Используя модифицированную кухонную микроволновую печь, он смог найти способ выборочного управления местом возникновения стоячих волн. Это позволяет правильно активировать фосфорные примеси без перегрева и повреждения кристаллической структуры кремния.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Это исследование имеет решающее значение для разработки более плотных нанолистовых транзисторов, которые TSMC уже заявила, что будет использовать на 2-нм техпроцессе. Хванг говорит, что этот подход позволит TSMC и Samsung перейти на производство 2 нм (или 20 ангстрем) к 2025 году.