Руководитель AXG заявил, что команда Arc GPU "настойчива", несмотря на все препятствия.

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Intel еще раз подтвердила, что ее дискретные графические процессоры Arc находятся на пути к запуску… когда-то в неопределенном будущем. После очередного раунда слухов о конце Graphics Odyssey руководитель AXG Раджа Кодури поделился снимком экрана с графическим процессором Arc (почти) готовым к запуску. По словам источников, близких к MLID, руководство Intel отменило Celestial и все последующие линейки из-за неудовлетворительных результатов подразделения.

Сообщается, что сегмент центров обработки данных пока останется функциональным из-за высокой нормы прибыли и специфических потребностей рынка.

Отвечая на слухи об отмене выпуска, Кодури заявил, что команда Arc GPU "настойчива", несмотря на все препятствия. Выразив разочарование по поводу негатива вокруг проекта Odyssey, он написал в Твиттере, что слухи не помогают команде, работающей круглосуточно, чтобы воплотить его в жизнь. Стоит отметить, что он прямо не опроверг слухи о том, что Battlemage является последним игровым составом Arc, просто сказав, что препятствий оказалось больше, чем ожидалось, но команда упорствовала.

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Предполагалось, что графические процессоры Arc Alchemist появятся в прошлом году, и Intel неоднократно обещала выпустить их с весны на лето. Однако даже сейчас нам еще предстоит увидеть массовый запуск на разных рынках. Даже на рынках Китая и Восточной Азии топовый Arc A770 еще не поступил в продажу в больших объемах.