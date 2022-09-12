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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Подключение питания 12VHPWR к 8-контактному разъему небезопасно с GPU RTX 4080/4090
Разъем питания 12VHPWR рассчитан на безопасную нагрузку до 600 Вт, а мощность каждого 8-контактного разъема достигает 150 Вт. Все, что выше, является риском для безопасности.
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По мере того, как производители микросхем представляют свои платформы следующего поколения, пользователи готовятся покупать новые системы, включая процессоры, графические процессоры, материнские платы, память и даже блоки питания. Изменение блоков питания в первую очередь связано с более высокими требованиями к мощности будущих видеокарт. По той же причине были представлены блоки питания ATX 3.0 и PCIe Gen 5 вместе с разъемами питания 12VHPWR, которые способны обеспечивать мощность 600 Вт на разъем.

До сих пор вам требовалось два или даже три 8-контактных разъема питания для работы с высокопроизводительными графическими процессорами, такими как RTX 3080, 3080 Ti, 3090 и 3090 Ti. Однако одного 12-контактного разъема питания достаточно для питания даже самых требовательных видеокарт, что значительно упрощает конструкцию и плотность кабеля.

Многие поставщики соединяют существующие блоки питания ATX 2.0 с 12-контактным разъемом питания "12VHPWR", но PC-SIG предупреждает о негативных последствиях в результате. Разъем питания 12VHPWR рассчитан на безопасную нагрузку до 600 Вт, а мощность каждого 8-контактного разъема достигает 150 Вт. Все, что выше, является риском для безопасности.

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PCI-SIG стало известно, что некоторые реализации разъемов и сборок 12VHPWR продемонстрировали температурную дисперсию, что может привести к проблемам безопасности при определенных условиях.

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#12vhpwr #gpu rtx 4080/4090
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Подключение питания 12VHPWR к 8-контактному разъему небезопасно с GPU RTX 4080/4090
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