По состоянию на предыдущий квартал Team Red завоевала 20,2% рынка серверов и 25% рынка процессоров для ноутбуков.

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Intel не слишком уверена в своем бизнесе центров обработки данных. Судя по словам Гелсгинера, производитель чипов ожидает потери своей доли рынка серверных процессоров как минимум в ближайшие 12-13 кварталов. AMD уже достигла самой высокой доли рынка в клиентском и серверном сегментах. По состоянию на предыдущий квартал Team Red завоевала 20,2% рынка серверов и 25% рынка процессоров для ноутбуков.

Во втором квартале 2022 года наблюдался особенно резкий рост рынка AMD. Его доля серверов выросла на 2,3% кв/кв и 4,4% г/г. Сегменты настольных компьютеров и ноутбуков также выросли на 3,5% и 4,8% в годовом исчислении.

Генеральный директор компании Пэт Гелсингер признал, что у конкурентов (AMD) просто "слишком большой импульс", что только усугубляется проблемами у Intel. Процессоры 4-го поколения Xeon "Sapphire Rapids-SP" снова и снова откладывались, а возможный запуск запланирован на первое полугодие 2023 года.

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Производитель чипов ожидает, что эта тенденция к снижению сохранится по крайней мере до 2025 года или, возможно, даже до 2026 года, когда будут выпущены чипы 20A и 18A (предположительно конкурирующие или даже превосходящие TSMC).