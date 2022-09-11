Из-за ограничения 8 линиями PCIe.

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Бюджетные предложения NVIDIA Lovelace, по-видимому, будут менее впечатляющими, чем ожидалось изначально. Согласно цифрам 3DMark TimeSpy Extreme, предоставленным Kopite7kimi, AD106 будет "всего" на 60-70% быстрее, чем GA106. Ядро графического процессора x106 работает с RTX x060, а это означает, что RTX 4060, вероятно, будет на 60-70% быстрее, чем RTX 3060. Хотя это значительное улучшение от поколения к поколению, оно все же бледнеет по сравнению с приростом производительности у топовых видеокарт Lovelace. GPU AD106 и AD107 используют PCIE x8.

RTX 4090 и 4090 Ti более чем в 2 раза быстрее своих предшественников по сравнению с RTX 3090 и 3090 Ti. Стоит помнить, что обе модели Ti основаны на полноценных кристаллах x102.

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Вы можете посмотреть результаты 3DMark TimeSpy Extreme в приведенной выше таблице, которой поделился @harukaze. Как видите, RTX 4070 также примерно на 70% быстрее, чем 3070. Точно так же RTX 4080 опережает 3080 где-то на 70-80%.