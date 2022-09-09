Intel и Broadcom провели тестирование 3 стандартов Wi-Fi.

реклама

Демонстрацию провели технический директор Intel по беспроводным технологиям Карлос Кордейро и вице-президент Broadcom по беспроводным подключениям Виджай Нагараджан. Установка состояла из трех, казалось бы, идентичных ноутбуков, использующих разные стандарты Wi-Fi: Wi-Fi 6 на частоте 5 ГГц, Wi-Fi 6E на частоте 6 ГГц и, наконец, Wi-Fi 7 также на частоте 6 ГГц.

В каждом ноутбуке используется карта Intel Wi-Fi, которая подключается к маршрутизатору с помощью радиомодема Broadcom Wi-Fi. Объяснив некоторые технические детали, к которым мы еще вернемся, дуэт провел тест скорости каждой установки по очереди.

Учитывая условия использования - реальная производительность будет варьироваться: система Wi-Fi 6 смогла достичь скорости 1 гигабит, что довольно много. При переходе к Wi-Fi 6E спектр 6 ГГц удваивает эти скорости до 2 гигабит в секунду. Во многом это является результатом удвоения ширины канала с 80 МГц до 160 МГц. Технически Wi-Fi 6 можно настроить на использование каналов 160 МГц в диапазоне 5 ГГц, но при этом количество доступных неконфликтующих каналов сокращается до двух. Это может создать проблемы с помехами в уже перегруженных средах.

Более широкий спектр 6 ГГц позволяет стандарту Wi-Fi 7 комфортно расширять свои возможности до более широких каналов 320 МГц. Он может поддерживать до трех каналов 320 МГц, до восьми каналов 160 МГц или до семнадцати каналов 80 МГц. Учитывая предыдущий шаблон удвоения, установленный с Wi-Fi 6 и 6E, мы можем ожидать, что Wi-Fi 7 обеспечит пропускную способность 4 гигабита в секунду. Вместо этого демонстрация показывает еще более быстрые 5-гигабитные скорости.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Wi-Fi 7 предлагает больше, чем просто более широкие каналы. Стандарт также использует 4K QAM более высокого порядка - квадратурную амплитудную модуляцию, - которая позволяет кодировать больше данных при передаче. Intel сравнивает эту технологию с использованием профессиональных грузчиков для оптимизации грузового пространства грузовика, чтобы вместить больше ящиков, в то время как увеличение ширины канала для начала похоже на использование движущегося грузовика вместо движущегося фургона. Эти два фактора работают вместе, чтобы вывести Wi-Fi 7 за рамки простого линейного увеличения.