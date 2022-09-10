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Raptor Lake i5 13600 оказался обновлением процессора Alder Lake
Ключевая разница между новым и старым поколениями процессоров увеличение ядер до 24 (8P + 16E), добавление кеш-памяти L3 и L2, повышенная эффективность и тактовые частоты.
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Игорю из Igor’s Lab удалось заполучить официальную презентацию Intel для процессоров Core Raptor Lake 13-го поколения. Утечка данных включает спецификации SKU, архитектурные обновления, а также некоторые более тонкие улучшения платформы и ввода-вывода. Начнем с основных компонентов по отношению к ядрам. Как сообщалось несколько раз, Raptor Lake, по сути, является обновлением Alder Lake с тонко настроенной подсистемой кэширования, увеличенными ядрами Gracemont с повышенной эффективностью и повышенными тактовыми частотами.

В дополнение к увеличению количества ядер до 24 (8P + 16E), кеш-память L3 также была увеличена для их загрузки. Кэш L2 также был удвоен до 2 МБ на ядро Raptor Cove (P) для увеличения пропускной способности ядра. Однако более низкий уровень кэш-памяти ядра был обновлен только в более дорогих SKU. Core i5-13600 и ниже по-прежнему будут иметь 1 МБ кэш-памяти L2 на ядро, что приведет к меньшему количеству ресурсов на поток. В заключение, бюджетные предложения Raptor Lake будут идентичны их предшественникам Alder Lake, если не учитывать E-core.

Что касается чипсета серии 700, количество линий PCIe Express 4.0 было увеличено до 20 (с 12), заменив старые линии Gen 3. Поддержка Gen 5 по-прежнему отсутствует в наборе микросхем и вместо этого будет расширена за счет процесса.

Что касается памяти, стандартная поддержка памяти была увеличена до DDR5-5600 (с 4800), при этом оставшиеся возможности ввода-вывода остались нетронутыми.

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Как и в случае с новыми запусками, Intel будет выпускать процессоры 13-го поколения, начиная с высокопроизводительных "разблокированных" компонентов серии K, откладывая предложения без K до начала 2023 года.

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#intel core i5-13600
5
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LoL
12:17
Верно, в 2017 скайлейк-кэбилейк)))
Raptor Lake i5 13600 оказался обновлением процессора Alder Lake
Zorro
12:15
эта карта для разрешения 1280х800. если карта куйня может проще взять было Ryzen 5 PRO 5650G и интегрированной графикой и вышло дешевле и по графике даже лучше.
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
Иван Романов
12:14
ну если проц с реальным тдп в твоих любимых программках не сильно более 200вт, таки да. ну ты знаешь скок щас ай 9 потребляют. какого нить DEEPCOOL AK500 хватит 89 процентам юзверей.
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FelsheR-Z 03
12:14
Меня действительно раздражает дичь от Шишенбека. Не спорю))
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Василий Сорокин
12:11
О каких 25% ты тут заливаешь? gtx 1080 в играх была быстрее gtx 980 в среднем на 50%. Так что тут +50% будет точно но в реальности может быть все 70%-75% судя по утечкам роста частот и блоках а при лу...
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12:11
самый что не на есть нормальный проц + холодный, таким должен быть каждый cpu
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Zorro
12:10
Читай выше нормальный проц а 65вт это значит что холодный.
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FelsheR-Z 03
12:10
Эта карта давно стоит в 4к телевизоре))
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