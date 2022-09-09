Поскольку NVIDIA резко сдала позиции, из-за избыточных запасов продукции.

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AMD продолжила полосу роста в первой половине 2022 года, значительно опередив конкурентов NVIDIA, Qualcomm и MediaTek. Благодаря еще одному заметному годовому росту на 70% дохода, красная команда находится на пути к тому, чтобы стать самым быстрорастущим производителем микросхем два года подряд. Конкуренция между первой тройкой не была даже близкой, поскольку Qualcomm и Marvell занимали вторую и третью позиции соответственно с темпами роста в годовом исчислении 45% и 50% соответственно.

Рейтинг глобальных компаний по производству интегральных схем (единица измерения 1 миллион долларов)

В целом Qualcomm была крупнейшим производителем чипов по выручке, за ней следуют NVIDIA и AMD. Дельта между двумя соперниками составляла всего 500 миллионов долларов. В то время как отрасль в целом пострадала из-за избыточных запасов, NVIDIA оказалась среди первой пятерки. Team Green зафиксировала всплеск уровня запасов на 103%, что привело к резкому падению доходов. Выручка во втором квартале выросла всего на 20% в годовом исчислении.

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Qualcomm повезло больше: годовой доход увеличился на 45%, а уровень запасов оставался ниже 75% во втором квартале. AMD довольно эффективно управляла своими запасами, с ростом запасов на 50%.