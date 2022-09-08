Растровая производительность наверняка будет на ступеньку ниже, где-то в диапазоне 70-80%.

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Появился график, показывающий производительность карт серии RTX 40 следующего поколения, демонстрирующий значительный 2,2-кратный прирост по сравнению с современными предложениями Ampere. Данные получены от @QbitLeaks, который вполне уверен в этих цифрах. Важно отметить, что они тщательно отобраны, как и большинство сторонних тестов, и представляют собой наилучшие сценарии. Даже в этом случае прирост от поколения к поколению ошеломляет, по меньшей мере, со средним приростом в 2 раза в последних играх с трассировкой лучей.

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Все графики, включенные в приведенный выше слайд, имеют трассировку лучей, что означает, что растровая производительность почти наверняка будет на ступеньку ниже, где-то в диапазоне 70-80%, как обычно. Тем не менее, это указывает на то, что запуск трассировки лучей будет намного более доступным для масс, поскольку источник указывает, что эти тесты проводились без DLSS. Это также объясняет значительное увеличение частоты кадров, поскольку GPU в основном ограничен конвейером трассировки лучей (пересечение BVH и тестирование) даже при наличии выделенных ядер RT.