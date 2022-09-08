Оверклокер уверен, что после запуска Raptor Lake следует ожидать значительно более высоких тактовых частот.

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Предприимчивый оверклокер, взял процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения и погрузил его в жидкий азот, чтобы достичь ошеломляющей тактовой частоты 8 ГГц на всех восьми ядрах Performance (P-cores). Хотя это явно непрактично, это достижение заслуживает внимания, учитывая, что прошло более десяти лет с тех пор, как кто-либо доводил чип Intel до таких частотных высот.

Если бы война за гигагерцы прошлых лет продолжалась всерьез, достижение 8 ГГц на кремнии Intel, вероятно, было бы старой новостью. Однако Intel и AMD сделали разумный переход к многоядерным вычислениям и уделили больше внимания архитектурным обновлениям, а не гонке за более высокими частотами за счет всего остального. Это не означает, что обе компании перестали стремиться к более быстрым тактовым частотам, просто это другой ландшафт, отличный от эпохи Netburst.

Тем не менее, энтузиасты разгона взяли на себя обязательство расширить диапазон МГц/ГГц. В HWBOT старые процессоры AMD доминируют в рейтинге частот, а FX-8370 занимает первое место с частотой 8722,8 МГц (8,72 ГГц).

Между прочим, единственные процессоры Intel, которые пробираются на территорию 8 ГГц, это старые чипы Celeron D 352 и Celeron D 347 занимают 5-е и 16-е места соответственно. Оба они являются частями Cedarmill, выпущенными еще в 2006 году. Есть также процессор Pentium 4 631, который преодолел порог 8 ГГц, самый быстрый из которых составляет 8179,9 МГц.

Теперь похоже, что процессоры Intel следующего поколения вернутся к таким высотам. Ребята из WCCFTech получили скриншот CPU-Z, показывающий невыпущенный Core i9-13900K, работающий на частоте 8 ГГц. По данным сайта, грядущий флагман тестируется на материнской плате Z790. Также говорится, что неназванный оверклокер "легко смог" достичь частоты 8 ГГц, используя напряжение до 1,792 В и охлаждение LN2.

Такой разгон не для слабонервных - мы наблюдаем экстремальное охлаждение и большой скачок напряжения. Тем не менее, оверклокер уверен, что частота 8 ГГц станет минимальной для попыток экстремального разгона Core i9-13900K, и что после запуска Raptor Lake следует ожидать значительно более высоких тактовых частот.

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Другое предостережение, о котором мы должны упомянуть, заключается в том, что оверклокер отключил SMT и все ядра Efficiency (E-cores).