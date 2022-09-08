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Тим Кук троллит пользователей Android из-за сообщения поддержки RCS, говорящего "Купи маме iPhone"
У Apple нет стимула поддерживать RCS, и она никогда не позволит устройствам Android подключаться к iMessage.
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Apple представила новое поколение iPhone с улучшенными камерами, увеличенным временем автономной работы и "динамическим островом" вместо выреза. Чего не будет в новых телефонах, так это поддержки обмена сообщениями RCS. На мероприятии Vox Media Code 2022 генерального директора Apple Тима Кука спросили, прислушается ли компания к призывам Google принять универсальный стандарт обмена сообщениями. Его ответ был довольно язвительным: "Купи маме айфон".

Проблема заключается в том, как Apple подключает iPhone через стандартное приложение для обмена сообщениями. Когда пользователь iPhone отправляет сообщение другому пользователю iPhone, Apple перехватывает его и направляет через проприетарную систему, которая называется iMessage. Эти сообщения могут делать больше, чем обычные SMS, благодаря более высокому качеству мультимедиа, уведомлениям о прочтении, расширенному групповому чату и многому другому. При общении с пользователем Android сообщения возвращаются к старому формату SMS с зелеными текстовыми облачками вместо синих.

Google проводит информационную кампанию в надежде оказать давление на Apple с целью поддержки стандарта RCS, который телефоны Android используют для расширенного обмена сообщениями. На конференции Code ЛиКуан Хант из Vox Media рассказал Тиму Куку, что отсутствие RCS является для него настоящей проблемой, объяснив это тем, что он не может отправить маме качественное видео. Именно тогда Кук изрек свою фразу "купи маме айфон".

У Apple нет стимула поддерживать RCS, и она никогда не позволит устройствам Android подключаться к iMessage. Это помогает укрепить идею о том, что телефоны Android делают плохие фотографии, потому что они становятся размытыми при отправке на iPhone в виде текстовых сообщений. То, как обмен сообщениями работает на iPhone, также является важным фактором блокировки. Люди не хотят терять свои групповые чаты iMessage, которые они получают, разговаривая со своими друзьями, использующими iPhone. Несмотря на то, что RCS имеет многие из тех же функций, это помогает, только если вы разговариваете с другими пользователями Android.

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С Apple Stonewall, единственным жизнеспособным решением для тех, кто разочарован ситуацией с сообщениями, является использование другого мессенджера WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger и все остальные просто подключаются через Интернет. Они могут реализовать любые функции, которые захотят, и будут одинаково работать на всех устройствах.

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#iphone #imessage
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