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Производительность GPU Intel Arc на процессорах без Resizable BAR падает на 40%
Большая часть потери производительности связана с микрофризами.
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Райан Шраут из Intel и Том Петерсен снова готовятся к выпуску графических процессоров Arc A770 и A750. Пара недавно была в Берлине и дала интервью журналистам. Самым интересным выводом из интервью было, признание того, что Arc практически требует поддержки изменяемого размера BAR.

BAR это "регистр базового адреса" и представляет собой пространство в памяти, зарезервированное для доступа к локальной памяти на плате расширения, такой как дискретный графический процессор. Традиционно BAR был ограничен 256 МБ, что означает, что ЦП может записывать в память графического процессора только порциями по 256 МБ, прежде чем окно BAR нужно будет переместить. Это добавляет накладные расходы при использовании ЦП для работы, связанной с графикой, что делают все игры.

Изменяемый размер BAR, или "re-BAR", позволяет графическому драйверу (или игровому программному обеспечению) изменять размер этого окна до любого подходящего размера. Это снижает накладные расходы и уменьшает задержки для определенных типов рабочих нагрузок, особенно для игр. Кстати, AMD называет эту функцию SmartAccess Memory, но это одно и то же.

Помимо графического процессора и драйверов, поддерживающих эту функцию, для использования re-BAR также требуются ЦП и платформа, которые на это способны. Вообще говоря, с последними обновлениями BIOS он должен поддерживаться на любом процессоре Ryzen из серии AMD 5000 или 6000, большинстве процессоров Ryzen серии 3000 и практически на любом процессоре Intel начиная с 10-го поколения, если производитель материнской платы выпустил надлежащие обновления BIOS. Вам также придется включить его в настройках UEFI - убедитесь, что вы отключили устаревший CSM и включили декодирование выше 4G, так как они также необходимы.

Том Петерсен сообщил, что вы можете рассматривать поддержку Resizable BAR как требование для видеокарт Arc Alchemist. Это связано с тем, что без включения этой функции производительность резко падает.

Как отмечает Рич Лидбеттер из Digital Foundry, в настоящее время большинство компьютеров, даже используемых для игр, не имеют поддержки re-BAR. Если вы все еще держитесь за вполне исправную машину Intel 8-го или 9-го поколения или используете процессор Ryzen 1000/2000, вам не повезло, когда дело касается как re-BAR, так и Arc Graphics.

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 Тестирование показало, что производительность падает на целых 40%, причем большая часть потери производительности связана с микрофризами.

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#intel arc
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