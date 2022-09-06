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Изображения корпуса iPhone 14 Pro были опубликованы в корейском блоге Naver под учетной записью "yeux1122". Изображение демонстрирует большую выпуклость камеры с большими линзами на iPhone 14 Pro. Видно, что все три камеры вырастут в размерах, так как чехол iPhone 13 Pro не помещается в вырезы. Видно, что с большими датчиками камеры сканер LiDAR также перемещается.
Это не первый раз, когда мы слышим подробности о большем выступе камеры iPhone 14 Pro. Ожидается, что Apple обновит настройку камеры на задней панели с помощью нового датчика на 48 МП, который сможет записывать видео до 8K. Помимо выпуклости и размера камеры, появилось другое изображение, показывающее кнопки регулировки громкости и переключатель предупреждений. Переключатель предупреждений будет немного выше на будущих моделях.
Помимо этого, производитель чехлов разместил в Твиттере изображение, на котором показаны упакованные чехлы для 6,7-дюймового iPhone 14 Pro Max. Всего за несколько дней до события мы можем предположить, что изображение на коробке показывает верное изображение размеров телефонов "Pro".