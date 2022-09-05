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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Тест AMD Ryzen 5 7600X Stock и OC CPU с тактовой частотой 5,6 ГГц показал равенство с Core i9-12900K
Инсайдер провел одно и многоядерные тесты.
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В исследовании производительности нет упоминания о том, из чего состояла тестовая система, но мы можем предположить, что инсайдер использовал материнскую плату X670E и память DDR5 со скоростью до DDR5-6000.

Мы также можем увидеть некоторые двухканальные тесты производительности в тесте кэша и памяти AIDA64, в которых процессор предлагает задержку около 69,9 нс с памятью DDR5-6000 и приличный прирост памяти и пропускной способности кэша по сравнению с его предшественником.

Инсайдер утверждает, что AMD Ryzen 5 7600X может достигать частот до 5,4-5,5 ГГц при разгоне 1,32 В, но требует приличного 360-мм кулера AIO. Используя эту настройку и конфигурацию OC, процессор может работать при температуре около 92°C. Он также утверждает, что AMD Ryzen 9 7950X может достигать частоты разгона до 5,4 ГГц по всем ядрам, и каждое из них набирает более 42 000 баллов, что намного превышает настройку Unlimited Power 13900K. Процессор был помещен под 360-мм кулер AIO, что привело к температуре 82C с OC, но не смог пройти тест стабильности AIDA64 в такой конфигурации.

Тест AMD Ryzen 5 7600X CPU-z (одноядерный CPU-z)

AMD Ryzen 9 7950X производительность в тесте Cinebench R23 (многоядерный)

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#amd ryzen 5 7600x
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