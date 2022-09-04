Семейство Sierra Forest с процессорами Gracemont (E-ядра) будет содержать до 128 ядер.

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В ближайшие годы битва за ядра станет еще более интенсивной, поскольку Intel и AMD увеличивают количество ядер в корпоративных сегментах. По словам @yuuki_ans, известного информатора из Китая, ориентированная на облачные вычисления линейка, пришедшая на смену Bergamo, увеличит количество ядер до 160. Другими словами, до 20 восьмиядерных ПЗС-матриц. Это значительный скачок по сравнению с 128-ядерными чипами Bergamo (с 16 ПЗС-матрицами), которые должны появиться в начале следующего года.

Преемник Bergamo, скорее всего, будет использовать ядро Zen 5c с урезанным кешем L3 и более низкими тактовыми частотами. Этих ядер будет восемь на технологическом узле TSMC N4 4 нм или 3 нм N3, что обеспечит более высокую плотность логики.

Переходя к дорожной карте Intel, Sapphire Rapids-SP должен появиться в конце этого года, а Emerald Rapids-SP - в 2024 году. Первый будет иметь от 56 до 60 ядер (в зависимости от производительности) плюс варианты HBM, в то время как последний предположительно увеличит его до 64, что далеко от 96-ядерных процессоров AMD Epyc Genoa. Эти две линейки Xeon будут состоять из ядер Golden Cove и Raptor Cove, изготовленных на 7-нм узле.

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Между тем, семейство Sierra Forest с процессорами Gracemont (E-ядра) будет содержать до 128 ядер, что составляет серьезную конкуренцию предложениям AMD Bergamo, если они действительно будут выпущены в том же году.