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NASA отказывается от запуска ракеты на Луну после нескольких часов попыток устранить утечку топлива
Утечка произошла вокруг полости в быстроразъемном соединении.
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Вторая попытка запуска ракеты Space Launch System (SLS) была отменена Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сегодня после того, как команды в течение нескольких часов пытались справиться с очередной утечкой водорода на быстроразъемном рычаге. Аналогичная утечка преследовала первую попытку запуска NASA в этот понедельник, и командам агентства пришлось отменить запуск после того, как испытание охлаждения двигателя не удалось.

На этот раз NASA начало заправку ракеты ранним утром, стремясь как можно скорее охладить двигатели. Однако попытки агентства заправить ракету потерпели неудачу после того, как начальное избыточное давление привело к отключению системы заправки ракеты топливом.

Согласно предварительным данным, стартовые команды рекомендовали директору запуска Artemis 1 отменить миссию сегодня примерно в 11:00 по восточному времени после того, как они потратили несколько часов, пытаясь устранить утечку водорода, которая произошла во время заправки ракеты. SLS использует сотни тонн жидкого водорода для питания своих четырех двигателей, и NASA начинает заполнять массивные баки ракеты за несколько часов до запуска, чтобы убедиться, что все системы готовы к попытке старта. Заправка водородом также необходима для охлаждения двигателей перед стартом, так как топливо и его жидкий кислородный окислитель хранятся при сверхнизких температурах - и заливать их в прогретые двигатели опасно их повреждением. 

Первая проблема с сегодняшней попыткой заправки обнаружилась на раннем этапе загрузки, поскольку проблема с избыточным давлением привела к тому, что система загрузки автоматически остановила подачу топлива в баки. Однако загрузка водородом возобновилась вскоре после того, как жидкий кислород начал поступать в ракету, при этом скорость последнего начала быстро увеличиваться примерно в 6 часов утра по восточному времени.

Однако пауза в заправке продолжала преследовать инженеров и позже, поскольку изменение температуры в быстроразъемном рычаге, отвечающем за загрузку ракеты, могло привести к новой течи. Эта утечка была обнаружена около 7:15 утра по восточному времени инженеры продолжали пытаться починить систему до отмены запуска около 11:17 утра.

Эти работы включали ожидание прекращения подачи топлива, чтобы быстроразъемный рычаг прогрелся, прежде чем пытаться снова. Первая попытка привела к тому, что водород начал поступать обратно в ракету в 8:00 утра по восточному времени, но ее оказалось недостаточно, поскольку утечка снова обнаружилась. Затем инженеры попытались перезапустить систему еще раз, чтобы дать ей еще один шанс, но это также не удалось.

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После этого они рекомендовали г-же Блэквелл-Томпсон отменить сегодняшнюю попытку, и после примерно получасового обсуждения директор по запуску дал добро на отмену. Быстроразъемные рычаги были трудным моментом для НАСА в миссии Artemis 1, и задействованный сегодня рычаг был не тем, который стоял за утечкой водорода в понедельник. Утечка произошла вокруг полости в быстроразъемном соединении, и, в отличие от понедельника, бригады решили очистить баки сразу после того, как поступила команда на отмену запуска.

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