В Cinebench R23, чип набрал 90411 баллов в многоядерном и 1351 балл в одноядерном тесте.

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Тест, обнаруженный HXL (@9550pro), показывает инженерный образец Intel Xeon Platinum 8468, одного из многих процессоров Sapphire Rapids-SP. Судя по просочившимся ранее спецификациям, Xeon Platinum 8468 будет иметь 48 ядер и 96 потоков при использовании 10-нанометрового техпроцесса ESF и архитектуры ядра Golden Cove. Ожидается, что процессор будет иметь 105 МБ кэш-памяти L3 и TDP 350 Вт. ЦП указан с тактовой частотой 2,1 ГГц в Cinebench R23 и 800 МГц в CPU-z, что говорит о том, что тактовые частоты не близки к розничным цифрам.

Протестированный ЦП относится к 6-му степпингу, и из предыдущих отчетов мы знаем, что чипы Sapphire Rapids-SP прошли различные степпинги для исправления различных ошибок, с которыми чипы сталкивались до сих пор. Сообщается, что процессор был протестирован в двух тестах: Cinebench R23 и V-Ray. Процессор тестировался в двухсокетной конфигурации с 96 ядрами и 192 потоками.

Начиная с Cinebench R23, чип набрал 90411 баллов в многоядерном и 1351 балл в одноядерном тесте. Процессор определенно быстрее розничных чипов EPYC Milan в одноядерных тестах и сравним в многоядерных тестах, поскольку лучший EPYC 7763 набирает около 90000-95000 баллов в том же тесте. Это означает, что EPYC 7763 в лучшем случае на 8,5% быстрее в многопоточной производительности, и эта разница легко компенсируется конечными розничными тактовыми частотами. Чип EPYC также включает на 33% больше ядер.

По сравнению с ранним чипом ES EPYC Genoa процессор Intel Xeon Platinum 8468 с 48 ядрами и 96 потоками или 96 ядрами и 192 потоками в сумме примерно на 18% медленнее, но опять же, чип Genoa предлагает на 33% больше потоков. Полный потенциал 96-ядерных чипов EPYC Genoa ограничен 256 потоками, поскольку это максимальный предел потоков.

Intel Xeon Platinum 8468 48-ядерный процессор Sapphire Rapids Benchmark (многоядерный Cinebench)

Intel Xeon Platinum 8468 48-ядерный процессор Sapphire Rapids Benchmark (многоядерный V-Ray)

В тесте V-Ray тактовая частота ЦП оценивается немного выше - 3,0 ГГц, а оценка оценивается в 85 766 баллов.

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Intel перенесла выпуск процессоров Sapphire Rapids-SP Xeon на начало 2023 года, поэтому похоже, что они будут конкурировать с процессорами EPYC Genoa-X и Bergamo к тому времени, когда они станут широко доступны для клиентов серверов x86. Несколько лет назад такая производительность была бы конкурентоспособной по сравнению с Milan, но с появлением Zen 4 дела Intel выглядят мрачно, несмотря на значительный прирост по сравнению с Ice Lake-SP, который сейчас кажется слишком незначительным.