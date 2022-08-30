Android 13 уже обеспечивает поддержку Bluetooth LE Audio, но потребуется некоторое время, чтобы стандарт стал доступным для других смартфонов

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Изменение кода в Android Open Source Project (AOSP) может свидетельствовать о том, что Pixel 7 и Pixel 7 Pro в этом году и Pixel 7a в 2023 году могут получить поддержку Bluetooth LE Audio.

По умолчанию в Android 13 есть возможность для телефона поддерживать звук "более высокого качества" или "более высокой пропускной способности". Эта функция может появиться для Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a, согласно обсуждению, обнаруженному 9to5Google, которое состоялось между двумя сотрудниками Google. Один сотрудник Google спрашивает, действительно ли конкретный XML-файл используется Android или он размещен там в качестве примера.

Отвечая первому сотруднику Google, второй сотрудник Google вставляет ссылки на то, где Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a добавляют свои настройки Bluetooth LE Audio, хотя сотрудник Google явно не упоминает названия моделей. Вместо этого сотрудник Google называет эти устройства "p22/p23a", и в этом случае "p222 - это сокращение от смартфонов Pixel, которые будут выпущены в конце этого года. Что касается "p23a2, то он является преемником Pixel 6a и, вероятно, будет называться Pixel 7a, когда он будет официально выпущен в следующем году.

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Если предположить, что все модели Pixel 7 получат поддержку Bluetooth LE Audio, преимущества будут включать более высокую эффективность беспроводных наушников нового поколения. Телефоны, поддерживающие новый стандарт, смогут одновременно отправлять звук на оба наушника, а не передавать звук с одного наушника на другой. Еще одним улучшением является введение аудиокодека LC3, который сжимает звук более эффективно, чем предыдущие стандарты, и, как следствие, использует меньше данных.